Meniu 70% vegetarian la gala Oscar 2020; organizatorii elimină și produsele din plastic

Meniul care va fi servit anul acesta la banchetul organizat în mod tradițional după gala premiilor Oscar va fi 70% vegetarian, iar organizatorii, care urmează ceea ce a devenit deja o tendință în acest sezon al trofeelor hollywoodiene, au anunțat că vor fi eliminate și ambalajele din plastic, scrie Mediafax.

Meniul pentru Governors Ball, un eveniment care adună cele mai mari vedete de la Hollywood, va fi 70% vegetarian, a anunțat Academy of Motion Picture Arts and Sciences, potrivit Reuters.

Academia de film americană, care numără aproximativ 8.000 de votanți ai premiilor Oscar, a transmis într-un comunicat "că este o organizație de povestitori din toată lumea și datorează membrilor de la nivel global angajamentul de a sprijini planeta".

Anunțul a fost făcut după ce alte două gale prestigioase, cea a Globurilor de Aur și cea a Sindicatului actorilor americani, au servit meniuri exclusiv vegetariene.

Starul filmului "Joker" Joaquin Phoenix, vegetarian de la vârsta de trei ani, le-a sugerat această idee organizatorilor galei Globurilor de Aur, unde tradiționalele fripturi au fost înlocuite cu risotto cu ciuperci.

Gala premiilor Oscar 2020 va avea loc pe 9 februarie, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Cele mai multe nominalizări le-a primit pelicula "Jocker", 11. "Once Upon a Time in Hollywood", "1917", "The Irishman" au primit câte 10 nominalizări.