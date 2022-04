FOTO - Mesaj de forță din partea Poloniei și a țărilor baltice: președinții celor patru țări se întâlnesc cu Volodimir Zelenski

Președinții polonez, lituanian, leton și estonian s-au deplasat în capitala ucraineană Kiev pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Zelenski, a declarat un consilier al liderului polonez citat de BBC, informează Mediafax.

Țările noastre "își arată sprijinul față de Ucraina și față de președintele Zelensky", a declarat pe Twitter consilierul președintelui polonez Andrzej Duda, Jakub Kumoch.

Vizita șefilor de stat are loc la câteva zile după ce premierul britanic Boris Johnson a vizitat, sâmbătă, orașul.

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to ???????? people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R