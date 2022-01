Mesajul unui cunoscut manager, în prag de război Rusia-Ucraina: 'Decrețelule, mai știi să desfaci și să pui la loc Kalașnikovul?'

„Decrețelule, mai știi să desfaci și să pui la loc Kalașnikovul?” - Este întrebarea lansată de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România. Acesta publică un „scurt manifest anti-razboi”, în contextul îngrijorărilor în creștere că un războiu Rusia-Ucraina este pe cale să izbucnească și să se extindă în regiune.

„Despre Decretei, parte a generatiei X, se stiu sigur 3 lucruri. Ca sunt nascuti dupa decretul din 1966 care urmarea cresterea natalitatii; ca au in prezent intre 45-55 de ani si reprezinta cea mai larga patura demografica din Romania, un adevarat dezastru pentru sistemul de pensii dupa 2030; si, ca sunt in 2022 la practic toate butoanele care conduc Romania, fie ca vorbim de public sau privat.

Ce se stie mai putin despre Decretei este ca toti au facut serviciul militar: toti baietii si fetele absolventi de liceu, scoala profesionala, colegii, in primii ani de facultate, etc., erau obligati sa faca armata. Scapau doar cei bolnavi sau cei cu pile, care se inbolnaveau subit.

Am facut armata la termen redus TR, asta insemand vreo 9 luni, in perioada 1985/86 la unitatea militara din Zalau – care inca mai exista, nu a fost daramata ca sa lase vreun mall in locul ei. Traditional, cei intrati la medicina in Cluj faceau armata acolo, camarazi de arme fiind cei admisi la TCM-ul din Sibiu si la Teologie – da, exact, si viitorii preoti faceau armata obligatorie. A fost un an de pomina. Bineinteles ca armata a inceput cu adunarea recoltei si a continuat - in cazul special din Zalau - cu descarcarea de carbuni pentru termocentrala si aducerea de apa pentru oras. Dar, cel putin in primele 4-5 luni, am mancat armata pe paine. Marsuri de zeci de kilometri pe dealurile Salajului, trageri de zi si de noapte in poligoane cu tot armamentul din dotare, serviciu de garda la minus zeci de grade – Decreteii isi amintesc ca iernile 1984/85 si 1985/86 au fost cele mai geroase din vietile lor. In 1986 am prins o luna aprilie foarte tare, cand am fost alarmati de doua ori si pregatiti de misiune, o data sa mergem in Libia sa-l ajutam pe Ghadafi care fusese atacat cu rachete de americani si apoi sa mergem un Ukraina, sa ajutam la limitarea pagubelor produse de explozia de la Cernobal. Au urmat si alte evenimente bogate, aplicatie militara coordonata de Vasile Milea si garda de onoare la venirea sotilor Ceausescu, care poposisera sa inaugureze o fabrica. Si serviciul militar a culminat, desigur, cu momentul galactic in care Steaua (care, atentie, era echipa Armatei) castiga Cupa Campionilor.

Fiecare Decretel isi aminteste de armata ca despre o scoala in care a invatat lucruri bune si lucruri rele la varsta de 17-19 ani, cand esti inca un copil. Probabil ca singura amintire comuna a Decreteilor este modul in care desfaci si pui la loc Kalasnikovul, arma de asalt cu care au facut armata, denumita “Ucigasul mondial numarul 1” (citat din Historia.ro). Pe langa service-ul saptamanal care trebuia bifat, erau organizate concursuri de indemanare si viteza in dezasamblare si reasamblare, premiate cu iesiri in permisie.

Vorbesc despre asta, simplu, pentru ca la doi pasi de noi nebunii azmut cainii razboiului. Iar daca lucrurile degenereaza – si in razboi au o tendinta de a degenera – vor fi mobilizati la arme rezervistii, adica Decreteii, care vor fi inarmati cu Kalasnikoave. Chiar daca ni se spune ca razboiul modern este complet diferit - asa cum exista medicina personalizata inovatia a produs si moarte personalizata, cand o drona iti aseaza usurel un proiectil pe bancheta din spate a masinii – rezervistii vor fi chemati in cele din urma la arme daca lucrurile o iau razna. Si vor avea la indemana un Kalasnikov pentru a ucide sau a fi ucisi.

Asa ca, Decretelule, daca ai uitat sa desfaci si sa pui la loc un Kalasnikov, adu-ti aminte, sunt si tutoriale pe net care iti improspateaza memoria. Si tot pe net vei gasi de vanzare si Kalasnikoave de jucarie pentru copii…”, scrie Dragoș Damian pe Facebook.