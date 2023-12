'Mi-a salvat rinichiul!' - Despre experiența la limită a unui pacient

Deseori, tumorile renale sunt diagnosticate întâmplător, cu prilejul efectuării unor investigații de rutină. Și asta deoarece în multe dintre cazuri nu provoacă manifestări clinice. Însă, atunci când acestea apar (prezența sângelui în urină, durerea lombară, febra, pierderea în greutate, lipsa poftei de mâncare ori prezența unei formațiuni ce poate fi palpată, în zona laterală a abdomenului), boala este deja într-un stadiu avansat. În lipsa tratamentului, pot apărea complicații, iar vindecarea este mai greu de obținut.

Acesta a fost și cazul lui Ilie, un pacient care a ajuns la urgențe după ce s-a confruntat mai mult timp cu dureri intense de spate. După câteva investigații medicale, printre care o ecografie și un examen RMN, medicii au stabilit diagnosticul. Bărbatul avea o tumoră de 7 cm pe rinichi unic congenital. Diagnosticul era foarte grav, mai ales că, din cauza dimensiunii foarte mari a tumorii, Ilie risca să își piardă singurul rinichi pe care îl avea. Acest lucru ar fi dus la dializă și complicații multiple pentru pacient.

Ilie nu a vrut să accepte situația, așa că a încercat să găsească o soluție. S-a programat la o consultație de urologie la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

„Am ajuns la el la sfatul unui alt medic ce mă asigurase că singurul om care mă poate face bine este domnul Conf. Dr. Constantin Gîngu. Ne-a primit imediat și, după o lună de investigații necesare, cu rezultatele în mână, mi-a recomandat operația. Îmi amintesc că eram în octombrie și am întrebat dacă putem amâna până în ianuarie, să treacă Crăciunul. Nu am amânat și bine am făcut. Mi-a spus că, dacă o fac imediat, o să pot să dansez de Sărbători și a avut dreptate”, povestește Ilie.

Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a recomandat pacientului o intervenție de chirurgie urologică, prin nefrectmomie parțială dreaptă, aceasta fiind singura modalitate de vindecare. La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni din sfera urologică au acces la intervenții urologice complexe realizate de medici foarte bine pregătiți și cu o bogată experiență în tratarea chiar și a celor mai complicate cazuri. Intervențiile chirurgicale pot fi realizate atât clasic, prin chirurgie deschisă, cât și minim invaziv – chirurgie laparoscopică sau robotică, cu ajutorul unor echipamente de top. Operațiile robotice sunt efectuate cu sistemul robotic da Vinci Xi, cel mai performant sistem robotic din lume în acest moment, prin tehnologiile pe care le utiliează. Prin aceste metode chirurgicale minim invazive, pacienții beneficiază de o recuperare rapidă datorită inciziilor de mici dimensiuni. În plus, riscul de complicații este redus, iar spitalizarea de scurtă durată.

În prezent, Ilie este recuperat complet și nu are nevoie de dializă. Se simte foarte bine, merge periodic la controale și respectă sfaturile medicilor cu strictețe, iar rezultatele analizelor sunt foarte bune.

„Domnul conferențiar mi-a salvat rinichiul. Funcția renală este normală și nu fac dializă! O săptămână mai târziu eram acasă, sănătos. Revin pentru controale la fiecare 6 luni și de fiecare dată îl regăsesc pe domnul conferențiar așa cum îl știam: un om foarte cumsecade, care își găsește de fiecare dată timp să îmi explice, pe înțelesul meu, ce se întâmplă”, conchide Ilie.