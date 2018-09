Muzicianul britanic Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va interpreta rolul unui colecționar de artă în thrillerul "The Burnt Orange Heresy", în regia lui Giuseppe Capotondi, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Filmul are la bază romanul omonim scris de Charles Willeford, iar acțiunea are loc în Italia zilelor noastre și se concentrează pe o înșelătorie din lumea artei care se sfârșește prost.

Filmările vor debuta luna aceasta, în Italia, potrivit site-ului specializat Deadline, iar lungmetrajul va fi lansat la finalul lui 2019.

Aceasta este a treia oară când rockerul în vârstă de 75 de ani joacă într-un film, după aparițiile în "The Man From Elysian Fields" (2001) și "Jaf de pe Baker Street/ The Bank Job" (2008).

Mick Jagger este solistul trupei The Rolling Stones, în care mai cântă Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. Trupa, înfiinţată la Londra, în 1962, a vândut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. Formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.