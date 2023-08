Ministrul Apărării le atrage atenția specialiștilor în apărare antieriană din MApN: Loviturile Rusiei, foarte aproape de România

Ministrul Apărării Angel Tîlvăr a declarat, marţi la la ceremonia dedicată împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer (RSA) „General Nicolae Dăscălescu”, că rachetele lansate de navele de luptă ruseşti lovesc oraşe şi elemente de infrastructură civilă în Ucrainaa şi astfel ucid cetăţeni ucraineni sau pun în pericol viaţa unor oameni nevinovaţi. El a adăugat că loviturile acestor rachete vizează şi obiective aflate foarte aproape de România.

Potrivit comunicatului de presă al MApN, cu prilejul acestei ceremonii, în semn de apreciere pentru serviciile militare importante aduse României, Drapelul de Luptă al marii unităţi a fost decorat, prin decret prezidenţial, cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer cu însemn de pace, pentru militari.

În discursul său, ministrul Angel Tîlvăr le-a mulţumit tuturor militarilor care şi-au împletit, în aceste cinci decenii, destinul profesional cu Brigada 1 Rachete Sol-Aer şi a declarat că este extrem de încântat de faptul că mulţi dintre rezervişti au fost prezenţi la ceremonie pentru a se bucura, împreună cu mai tinerii lor camarazi, de această sărbătoare.

„Apărarea începe de acasă”

De asemenea, ministrul Apărării şi-a exprimat aprecierea pentru profesionalismul cu care rachetiştii Brigăzii 1 RSA îşi fac datoria şi pentru liniştea pe care, alături de ceilalţi militari, o asigură românilor în contextul uneia dintre cele mai complicate situaţii geopolitice din Europa, de după cel de-Al Doilea Război Mondial - războiul declanşat de Federaţia Rusă în Ucraina.

„Acest război a transformat o parte a Mării Negre într-o zonă de conflict. Rachetele lansate de navele de luptă ruseşti lovesc oraşe şi elemente de infrastructură civilă în Ucraina, ucigând oameni nevinovaţi şi punând în pericol milioane de cetăţeni ucraineni. Am văzut recent că aceste lovituri vizează şi obiective aflate foarte aproape de România, iar dumneavoastră, ca rachetişti antiaerieni, înţelegeţi foarte bine natura acestor riscuri”, a spus ministrul apărării naţionale, apreciind, totodată, că „ţara noastră este parte a celei mai puternice alianţe politico-militare din lume, iar acest statut ne oferă cele mai importante garanţii de securitate din întreaga noastră istorie. Dar experienţa dramatică a Ucrainei ne arată şi că apărarea începe de acasă”, conform sursei citate.

Înzestrare, salarizare și condiții de muncă în Armată

În context, ministrul Tîlvăr s-a referit la programele de modernizare care se derulează în domeniul apărării antiaeriene, precum şi la cele aflate în pregătire: „În acest an, am finalizat prima etapă a dotării Forţelor Aeriene Române cu sisteme de rachete sol-aer cu bătaie Patriot. Cele patru sisteme care au intrat deja în dotarea Regimentului 74 Patriot aduc României un plus important de securitate a spaţiului aerian. Sunt şi alte programe importante în acest domeniu pe care le avem în pregătire, cum ar fi programul SHORAD-VSHORAD, dar şi alte investiţii în tehnică şi tehnologie de ultimă generaţie. Acestea vor asigura României nivelul de apărare pe care îl merită şi de care are atâta nevoie, mai ales în actualul context de securitate”, a declarat Angel Tîlvăr.

Ministrul Apărării Naţionale a vorbit şi despre preocupările conducerii MApN pentru asigurarea condiţiilor de salarizare, de muncă şi de viaţă pentru personalul instituţiei la nivelul sarcinilor complexe încredinţate.

„Ne dorim să asigurăm cele mai bune condiţii pentru cea mai importantă dintre resursele noastre – resursa umană. Armata României, pe care ne-o dorim cât mai capabilă şi mai puternică, are nevoie nu doar de investiţii în înzestrarea cu tehnologie de ultimă generaţie, dar şi de generaţii de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi profesionişti cât mai bine pregătite pentru provocările viitorului mediu de securitate. Aceştia trebuie să beneficieze de condiţii de salarizare, de muncă, de viaţă şi de un tratament corect după trecerea în rezervă şi retragere, la nivelul cerinţelor complexe pe care le avem de la ei”, a mai afirmat Tîlvăr.

Mesajul șefului Statului Major al Apărării

Generalul Daniel Petrescu a transmis militarilor că marea unitate de rachete sol-aer reprezintă o capacitate operaţională esenţială în arhitectura defensivă naţională.

„Ţin să transmit întreaga consideraţie a camarazilor din Armata României faţă de militarii brigăzii care, de-a lungul celor cinci decenii, şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu în condiţii dificile de muncă, în dispozitive de luptă izolate. Cu toţii apreciem abnegaţia profesională şi sacrificiul de natură personală al celor care, de-a lungul celor cinci decenii, au participat la aplicaţii solicitante, în principal în poligonul Capu Midia. După seriile de antrenamente şi exerciţii la rece şi la cald, bucuria izbânzii din „ţintă prinsă” s-a transformat, de fiecare dată, în sursa de energie necesară reluării pregătirii asidue pentru următoarele lansări de rachete”, a spus şeful Apărării, potrivit sursei menţionate.

Prima mare unitate de Rachete Antiaeriene a Armatei României, denumită iniţial Brigada 1 Rachete Antiaeriene, a luat naştere în anul 1973 prin contopirea Regimentelor 18 şi 19 Rachete Antiaeriene, ca parte integrantă a Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului.

Numele primului comandant al regimentului de apărare împotriva aeronavelor a fost ales, în anul 1995, ca denumirea onorifică a marii unităţi, generalul Nicolae Dăscălescu, supranumit „generalul soldat”, remarcându-se atât prin actele de vitejie, cât şi prin grija avută faţă de soldaţi.

În anul 1995, marea unitate s-a transformat în Brigada 1 Rachete Antiaeriene Mixtă, odată cu luarea în subordine a divizioanelor de rachete antiaeriene şi a unui divizion tehnic Neva, iar trei ani mai târziu, subunităţile echipate cu rachete „Neva” au ieşit din subordinea brigăzii, ceea ce a dus la schimbarea denumirii în Brigada 1 Rachete Antiaeriene.

Actuala denumire, cea de Brigada 1 Rachete Sol-Aer, a fost stabilită la 1 septembrie 2001.

Prima dotare cu sisteme de rachete de provenienţă occidentală a avut loc în anul 2006, prin înfiinţarea Batalionului HAWK. La finele anului 2012 batalionul a executat primele trageri de luptă reale cu acest tip de rachete, evenimentul fiind o premieră pentru Forţele Armate Române.

Începând cu anul 2012, Brigada 1 Rachete Sol-Aer execută „Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană” sub comandă naţională, în cadrul Forţelor Aeriene.