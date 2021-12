Mircea Dinescu vrea să vândă puloverul cu care a fost la Revoluţie: 'Să câştig şi eu măcar ceva'

Poetul Mircea Dinescu a anunţat că intenţionează să vândă puloverul cu care a fost la Revoluţia din 1989, precizând în glumă că doreşte ca, în vremea capitalismului, să câştige şi el ceva.

Mircea Dinescu a fost întrebat, duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă mai are puloverul pe care l-a purtat la Revoluţie.

“Îl am pe undeva şi aş vrea să îl scot la licitaţie. În vremea capitalismului să câştig şi eu măcar ceva, că mulţi tâmpiţi îşi închipuie pe internet, ”Dinescu, la Revoluţie ţi-ai luat.”..Eu am vrut să nu fiu umilit de această lume în care am intrat şi nu am crezut vreodată că o să trăiesc în capitalism. Eu am crezut că vine tovarăşul Iliescu şi face un comunism cu faţă umană. A făcut un capitalism cu faţă inumană”, a declarat Mircea Dinescu.