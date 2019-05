Mircea Rednic: 'Niciodată conducătorul nu are răbdare la Dinamo sau la Steaua'

Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic a vorbit despre FCSB, criticându-l pe fostul său colaborator Mihai Teja că nu a învăţat să rişte pe mâna lui, nu pe cea a patronului, relatează News.ro.

"La Steaua, niciodată conducătorul nu are răbdare, nici la Dinamo. A fost un risc, şi l-a asumat, a mai riscat o dată când era antrenor la echipa naţională de tineret şi avea o generaţie bună. E tânăr, e plin de ambiţie, dar a riscat şi nu i-a ieşit. Are calitate bună. La Mediaş a format o echipă bună, dacă rămânea acolo sigur se califica în play off. Când a semnat acolo ştia ce-l aşteaptă. E greu să lucrezi cu Gigi când nu ai rezultate, dacă ai rezultate sunt sigur că îşi poţi face meseria de antrenor, că nimeni nu cere altceva. Şumudică este un antrenor foarte bun, dar nu ştiu dacă e potrivit la FCSB. Dacă zic ceva de Bizonul, că s-a dus să facă performanţă şi de atunici nu a câştigat nicio cupă, niciun campionat... Am rămas în relaţii bune cu Bizonul. Nu cred că o să vină la Dinamo, pentru că se gândeşte şi el să plece în străinătate. Mihai Teja a învăţat multe din colaborarea noastră, dar nu a învăţat un lucru. Să-ţi faci meseria, dacă rişti şi pierzi, pierzi pe mâna ta, nu pe mâna conducătorului sau directorului... Nici nu mai ştii, e munca ta, e munca patronului, pierzi şi te dă afară, dacă nu ai rezultate nimeni nu te ţine. Şi după zici: Bă, ce prost am fost, eu am vrut să fac altceva, dar m-am luat după patron sau eu ştiu după cine", a spus Mircea Rednic.