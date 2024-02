Moldova a plătit sume colosale pentru achiziția de gaz! Nota de plată: Cu 200 milioane de dolari mai mult decât UE

Anul 2023 în Moldova a început cu un preț de achiziție a gazelor naturale de 1136,6 USD pentru 1000 m3, cea ce era cu 422 de USD sau 59% mai mult decât prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeană. Prin prețul mediu de achiziție din Uniunea Europeană aici și în restul analizei se are în vedere prețul plătit de cumpărător la hotarul țării, cea ce este comparabil cu prețil plătit de MoldovaGaz, constată economistul Veaceslav Ioniță, potrivit bani.md.

Potrivit lui, pe tot parcursul anului Moldova a plătit pentru achiziția de gaze naturale un preț mult mai mare decât media din UE, iar acum înregistrăm o accentuare a acestei diferențe.

„Chiar dacă că în luna decembrie 2023 și ianuarie 2024, în Europa se înregistrează o scădere pronunțată a prețului de achiziție a gazelor naturale, în Moldova, prin Dispoziția nr. 97 din 27.12.23 a Comisiei pentru Situații Excepționale, MoldovaGaz, prin derogare de la legislația actuală, a fost obligată să procure la un preț majorat de la Energocom gaze naturale. Prețul de achiziție pentru perioada ianuarie 2024 – aprilie 2024, indiferent de evoluția din Europa și UE, a fost stabilit în valoare fixă de 550 Euro/1000m3. Pentru ianuarie 2024 acest preț de achiziție a constituit 601 USD/1000m3 sau cu 77% mai mult decât prețul mediu din UE”, a precizat Ioniță

El spune că, deci avem prețul de achiziție din Moldova, avem prețul de referință din UE și dacă cunoaștem consumul mediu lunar din Moldova, putem ușor stabili cât ne costă pe noi acest gaz scump.

„Observăm că în ianuarie 2023 noi am plătit pentru procurarea gazelor naturale 110,4 milioane USD sau cu 41 milioane USD mai mult decât am fi plătit, dacă procuram gazele naturale la prețul mediu din UE. Pentru ultimile 4 luni avem doar datele estimative privind consumul de gaze naturale, însă după ce vom avea datele exacte privind consumul, cifrele finale nu se vor modifica esențial față de cele estimative. Deci cunoaștem cât am plătit în plus pentru gazele naturale față de prețul mediu din UE și ușor putem stabili, care a fost suma plătită în plus pentru anul 2023”, a mai punctat Ioniță.

198,9 milioane USD în plus

Economistul susține că în anul 2023 Moldova a plătit 198,9 milioane USD în plus pentru achiziția de gaze naturale, față de prețul mediu din UE. Aceste costuri suplimentare au intrat în tarifele la gazele naturale, care în final au fost suportate și continuă a fi suportate de populație și agenții economici.

„Ținând cont de faptul că în toată Europa înregistrăm o scădere a prețurilor de achiziție a gazelor naturale, iar în Moldova, prin decizia CSE, prețul rămâne unul fix de 550 Euro/1000m3, putem spune că suplimentar la cele 200 milioane USD din 2023 va trebui să plătim alte 100 milioane USD în plus, pentru gazul scump consumat în primele 4 luni din 2024. Costul total suportat de cetățeni și mediul de afaceri, generat de gazul scump, va fi de cel puțin 300 milioane USD și asta doar costurile directe. Fără a ține cont de efectele gazului scump asupra prețului la căldură, energie electrică”, conchide Ioniță.