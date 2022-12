VIDEO Moment istoric: capsula Orion a NASA s-a întors pe Pământ după un zbor pe Lună

Capsula Orion a NASA s-a întors duminică de pe Lună, parașutându-se în Pacific, în largul Mexicului, la finalul unui zbor de testare, transmite AP, relatează Mediafax.

Capsula a intrat în atmosferă cu o viteză de 32 de ori mai mare decât viteza sunetului și a suportat temperaturi de 2.760 de grade Celsius înainte de a se prăbuși în apropiere de Insula Guadalupe.

O navă a Marinei Militare s-a deplasat rapid pentru a recupera nava spațială și cele trei manechine de testare echipate cu senzori de vibrații și monitoare de radiații.

NASA a salutat coborârea și amerizarea și că a spus că au fost „aproape perfecte”.

Agenția spațială avea nevoie de o amerizare reușită pentru a rămâne pe drumul cel bun pentru următorul zbor Orion în jurul Lunii.

Exercițiul a făcut parte din programul Artemis al NASA, un program care urmărește să ducă oameni pe suprafața lunară mai târziu în acest deceniu.

Duminică se împlinesc exact 50 de ani de când această performanță a fost realizată ultima dată de echipajul de pe Apollo 17.

LIVE NOW: After 25.5 days in space and a 1.4-million-mile journey around the Moon, the @NASA_Orion spacecraft is coming home.



The #Artemis I mission is expected to splash down off the coast of California at 12:39pm ET (17:39 UTC). https://t.co/QpAThHjBQZ