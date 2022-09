Nancy Pelosi s-a dezlănțuit în timpul vizitei din Armenia: Condamn cu fermitate atacurile Azerbaidjanului de la graniţă

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite, Nancy Pelosi, a condamnat duminică, cu fermitate, ceea ce a spus că sunt atacuri ”ilegale” la frontieră efectuate de Azerbaidjan asupra Armeniei, folosind o vizită la aliatul militar al Rusiei pentru a exprima sprijinul american (chiar și în armament modern) pentru suveranitatea armeană, transmite Reuters.

Vorbind la Erevan, Pelosi a spus că călătoria ei are o importanţă deosebită în urma ”atacurilor ilegale şi mortale ale Azerbaidjanului pe teritoriul armean”, care au dus la ciocniri la graniţă în care au fost ucise peste 200 de persoane.

”Condamnăm ferm aceste atacuri. Acest lucru a fost iniţiat de către azeri şi trebuie să fie recunoscut acest lucru”, a spus Pelosi. Pelosi a afirmat că este clar că luptele la graniţă au fost declanşate de atacurile azere asupra Armeniei şi că cronologia conflictului ar trebui clarificată. Statele Unite ascultă Armenia despre nevoile ei de apărare a spus Pelosi, subliniind că Washingtonul vrea să ajute şi să sprijine Armenia în ceea ce ea consideră ca fiind o luptă globală între democraţie şi autocraţie.

Un înalt oficial armean şi-a exprimat săptămâna trecută nemulţumirea faţă de răspunsul unei alianţe militare conduse de ruşi la cererea de ajutor a Erevanului.

"Suntem foarte nemulţumiţi, desigur. Aşteptările pe care le aveam nu au fost justificate", a declarat preşedintele Parlamentului, Alen Simonyan, pentru televiziunea naţională, asemănând Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă cu un pistol care nu a tras gloanţe, a informat agenţia de presă Interfax. Pelosi a spus că este interesant că Armenia a fost dezamăgită de răspunsul alianţei conduse de ruşi.

Presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi anunta la Erevan ca SUA ar putea sprijini Armenia cu echipament militar modern pentru a se putea apara de atacurile azerilor inarmati de Turcia.

Pelosi: We planned this trip before the assault on the border of Armenia took place. ... illegal and deadly attacks by Azerbaijan on the Armenian territory. Our delegation condemns these attacks on behalf on Congresshttps://t.co/66XRguW2CO pic.twitter.com/WRq0auhNtP