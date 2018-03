Naomi Osaka i-a pus gând rău Simonei Halep: Ce i-a promis japoneza liderului mondial, înainte de confruntarea din semifinalele Indian Wells

Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) a declarat că și-a făcut lecțiile din duelurile precedente cu Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și știe ce are de făcut pentru a ajunge în finala Indian Wells.

"Am mai jucat împotriva Simonei, știu la ce să mă aștept și cum să reacționez. Am făcut o mulțime de erori în meciurile precedente, nu am profitat de șansele pe care le-am avut. Nu trebuie să mă mai grăbesc, îmi plac schimburile lungi.

Pentru mine este o performanță extraordinară, mă bucur că am ajuns în semifinale. Voi face tot posibilul să trec mai departe", a declarat Naomi Osaka, conform gsp.ro.

Osaka are unul dintre cele mai puternice servicii din circuit, iar dreapta ei este năprasnică: la 16 ani reușea să lovească pe forehand cu 160 km/h.