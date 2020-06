Nelu Tătaru: Nu stă în picioare o stare de alertă doar în anumite zone

Ministrul Sănătății a declarat miercuri la Digi24 că „nu stă în picioare” varianta să se introducă stare de alertă doar în anumite zone, așa cum au propus unele partide, astfel incat sa nu mai fie nevoie de votul Parlamentului.

Nu stă în picioare în acest context. Avem focare peste tot şi avem focare în constituire. Nu putem să avem stare de alertă doar în anumite zone. Putem impune o izolare sau carantinare în starea de alertă. Avem cazuri asimptomatice care transmit. La Braşov, agentii economici şi-au testat muncitorii şi am văzut rezultatele. Starea de alertă trebuie să existe peste tot, altfel un caz asimptomatic poate sa iasa din acea zona, se muta in alta zona si nu mai este in alerta”.

