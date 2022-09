Nicio vedetă din România nu ar fi făcut asta! David Beckham a stat 12 ore la coadă, ca să vadă trupul Reginei Elisabeta a II-a (Video)

Fostul căpitan al echipei engleze de fotbal, David Beckham, a stat 12 ore la coadă pentru a ajunge la catafalcul reginei. Beckham s-a alăturat miilor de oameni care stau la coadă pentru a ajunge la catafalcul reginei. David Beckham purta o șapcă de culoare închisă, costum și cravată în timp ce aștepta să-și prezinte omagiile. Beckham a declarat pentru Sky News: "Această zi va fi întotdeauna o zi dificilă. Gândurile noastre sunt alături de familie. Este deosebit să auzim toate poveștile oamenilor de aici. Momentul cel mai special pentru mine a fost acela când am fost numit OBE”.

Regatul Unit își poate lua rămas bun de la Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii până luni, când se vor desfășura funeraliile. Vineri, coada celor care așteaptau la catafalc a depășit capacitatea maximă, motiv pentru care oamenii au fost rugați să nu se mai așeze la coadă cel puțin 6 ore.

'I was so lucky I was able to have a few moments in my life to be around Her Majesty



'A sad day but it's a day to remember the incredible legacy she left'



David Beckham told ITV News' @neilconneryitv he's queued 12 hours to see the Queen Lying in Statehttps://t.co/tMtgIn9Bst pic.twitter.com/vPYR8SObXB