Nicolae Ciucă joacă la rupere pentru prezidențiale: A băgat în ședință marii afaceriști din România

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, declară după întâlnirea cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale ”Concordia” că ”PNL rămâne dedicat apărării intereselor mediului de afaceri şi am demonstrat acest lucru inclusiv la dezbaterea privind măsurile fiscale”. Liderul liberal afirmă că a văzut toate apelurile mediului de afaceri pentru un cadru fiscal mai predictibil şi a asigurat membrii confederaţiei că PNL va rămâne susţinătorul acestui obiectiv şi în anii următori.

”PNL rămâne dedicat apărării intereselor mediului de afaceri şi am demonstrat acest lucru inclusiv la dezbaterea privind măsurile fiscale. De altfel, noi am susţinut în contextul acestor măsuri ca, la reducerea deficitului să contribuie şi statul, prin reducerea cheltuielilor şi combaterea evaziunii. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis reprezentanţilor Confederaţiei Patronale ”Concordia”, cu care am avut o întâlnire foarte bună în cursul acestei zile”, transmite preşedintele PNL.

”Le-am arătat că ne dorim ca şi filosofia bugetară pentru anul următor să fie axată pe investiţii şi pe sprijinirea mediului privat, iar fondurile europene şi banii din PNRR să îşi păstreze rolul important în dezvoltarea pe termen lung”, a menţionat Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunţat marţi că la nivelul conducerii Coaliţiei a avut loc o analiză aplicată asupra măsurii privind plăţile în numerar şi s-au convenit o serie de modificări necesare, care să contribuie la protejarea mediului de afaceri şi a cetăţenilor de bună credinţă. Potrivit liderului liberal, toate limitele actuale de cash vor fi menţinute, atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice, cu două excepţii: plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei/zi.