Nicolas Maduro confirmă mai multe contacte cu oficialii americani în ultimele luni

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat marți că a autorizat o serie de contacte cu Administrația președintelui american Donald Trump în ultimele luni, în încercarea de a repara relațiile dintre Caracas și Washington, conform Reuters, scrie Mediafax.

„Pot confirma că am avut contact de câteva luni. Așa cum am dorit dialog în Venezuela, am dorit ca președintele Donald Trump să asculte cerințele Venezuelei”, a declarat Nicolas Maduro într-un interviu difuzat de postul național de televiziune din Venezuela.

Maduro a transmis că nu poate oferi detalii despre oficialii care au intrat în contact cu Administrația de la Washington sau subiectele discutate, dar a anunțat că scopul discuțiilor a fost de „a normaliza și rezolva conflictul” dintre cele două țări.

Statele Unite și Venezuela nu au confirmat până acum în mod oficial până marți dimineață, când președintele Donald Trump a confirmat că Administrația sa a purtat discuții la nivel înalt cu oficialii din Venezuela, fără să ofere mai multe detalii.

Președintele Nicolas Maduro a întrerupt în luna ianuarie relațiile diplomatice cu Statele Unite, iar Administrația de la Washington a impus sancțiuni împotriva mai multor oficiali de rang înalt și entități de stat pentru a crește presiunea asupra lui Maduro și pentru a-l înlătura din funcție.