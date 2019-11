Niculae Bădălău face ANALIZA campaniei prezidențiale și dă semnalul: 'E legal, trebuie aduşi oamenii în vârstă, dacă nu au cu ce. Oamenii sunt mobilizaţi'

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că se aşteaptă la o mai bună prezenţă la vot în judeţul Giurgiu în turul doi al alegerilor prezidenţiale, deşi campania a fost searbădă şi regretă că nu a putut asista la o dezbatere între cei doi candidaţi pentru ca populaţia să vadă un schimb de idei.

"Cetăţenii judeţului Giurgiu au arătat că au maturitate şi înţelepciune politică şi au apreciat activitatea Guvernului dându-ne votul în turul unu al alegerilor prezidenţiale. În mare parte am avut o campanie civilizată, am discutat cu absolut toate organizaţiile noastre, oamenii sunt mobilizaţi. La primul tur a fost o campanie civilizată, au fost şi unele pretinse abuzuri, mai ales la transportul persoanelor vârstnice. E legal, trebuie aduşi oamenii în vârstă dacă nu au cu ce, oamenii trebuie să se mobilizeze şi să-i aducă, nu e o infracţiune, nu e o contravenţie şi se poate întâmpla asta, ca vârstnicii sau cei cu afecţiuni locomotorii să fie aduşi la vot. (...) Românii nu au reuşit să aibă o dezbatere între cei doi candidaţi, domnul Iohannis nu şi-a dorit-o în niciun fel. E o lipsă de respect faţă de cetăţean pentru că, în fond, mi-aş fi dorit o dezbatere, să văd problemele şi mai ales să văd ce urmează să facă domnul preşedinte Iohannis în următorii cinci ani, care e viziunea faţă de politica internă şi externă. Pe fond, am avut o campanie searbădă, eu mi-aş fi dorit o luptă de idei între cei doi candidaţi", a declarat Niculae Bădălău.

El spune că după această campanie va fi foarte greu "să reunim sau să unim din nou România".

"România, totuşi, e ruptă în două, am auzit de un caz, la Iaşi, unde i-au vandalizat casa, i-au scris pe casă fostului ministru al Justiţiei. Poporul acesta trebuie să rămână unit. Democraţia înseamnă mai multe partide, nu partidul meu, pe care îl agreez eu. Le mulţumesc cetăţenilor care au mers la vot. Eu sper ca judeţul să se mobilizeze mai bine, pentru că am avut un procent destul de mic ca prezenţă de vot, am discutat cu absolut toţi preşedinţii de organizaţii, sper să se mobilizeze mai bine şi să invite oamenii la vot. Dezbaterea asta nu era pentru noi, era pentru poporul român, pentru că principalul sistem de informare e presa. Asta înseamnă democraţia. În fine, poate că domnul Iohannis va accepta invitaţia doamnei Dăncilă, la discuţii, luni!", a încheiat Niculae Bădălău.

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, în judeţul Giurgiu candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a obţinut 42,8% din voturile alegătorilor, iar candidatul PNL, Klaus Iohannis, 30,49%. Numărul cetăţenilor cu drept de vot a fost de 222.293 şi s-au prezentat la vot 115.828, respectiv 52,10% din alegători.