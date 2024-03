Nicuşor Dan face apel la responsabilitate după ce bugetul Capitalei a fost respins a doua oară de CGMB

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a lansat miercuri un apel la responsabilitate, după ce proiectul de buget al municipalităţii a fost respins pentru a doua oară de Consiliul General.

El a subliniat că este deschis la dialog cu orice grup politic din CGMB."Ieri toată ziua numai asta am făcut. Astăzi, de asemenea, mi-am suspendat toate celelalte activităţi, stau aici până seara târziu, cu o singură condiţie: dacă punem banii într-o parte, aceeaşi sumă trebuie să o luăm din altă parte. Până acum, am primit foarte multe sugestii de la consilieri despre sume pe care să le punem într-o parte, cu care sunt absolut de acord, numai că nu am primit nicio sugestie de unde să le tăiem. Şi asta e discuţia pe care trebuie să o avem. E campanie electorală, e legitim să fie, e legitim să existe dezbateri politice, în care noi, politicienii, să ne certăm între noi. Însă invit la responsabilitate, invit consilierii generali să despartă dezbaterea politică legitimă de chestiunea aceasta foarte importantă a bugetului Bucureştiului, de care depinde viaţa de zi cu zi a bucureştenilor", a afirmat Nicuşor Dan, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la sediul PMB.Primarul general a menţionat că principalul reproş care i se aduce de către consilierii municipali care nu susţin proiectul de buget este că acesta nu include toată suma destinată subvenţiilor pentru termie şi transportul public. Astfel, în actuala formă de buget, sunt prevăzute doar două miliarde de lei, în condiţiile în care sumele vor urca până la sfârşitul anului la trei miliarde. Edilul general a menţionat că o situaţie similară a existat şi în anii 2021 şi 2022, când bugetul iniţial a fost suplimentat cu câte un miliard de lei, ulterior, pentru subvenţii.Nicuşor Dan a mai spus că mizează în acest an pe venituri suplimentare de 1,8 miliarde de lei, faţă de cele prevăzute în forma actuală a proiectului. El a explicat că este de preferat ca în buget să fie prevăzute şi sume pentru investiţii, nu doar pentru subvenţii, astfel încât să fie bugetate şi proiectele Primăriei."Veniturile pe care noi trebuie să le punem în buget sunt subevaluate la începutul anului. În primul rând, Ministerul Finanţelor subevaluează suma pe care ne-o dă din impozitele bucureştenilor; anul trecut a spus că vom încasa 4,9 miliarde şi am încasat 6,2 miliarde. În al doilea rând, există fonduri europene care au trecut din 2023 în 2024 şi pentru care, ca să nu le întrerupem, facem plata din buget local şi o să punem banii ulterior din fonduri europene pe care le aducem anul acesta. Deci, cu totul avem 1,8 miliarde lei mai mult decât putem să punem în momentul acesta în buget, bani care vor veni de-a lungul anului. Şi, atunci, e logic ca aceşti bani să nu îi blocăm în capitolul subvenţii. Dimpotrivă, să îi ducem în investiţii: parcuri, spitale, străzi, consolidare de clădiri cu risc seismic, urmând ca banii care vor veni ulterior să îi ducem ca să completăm acea subvenţie. Dacă facem invers şi îi blocăm în subvenţii şi dacă începem investiţiile în iulie - august, când vor veni formal banii despre care ştim sigur că vor veni, acele investiţii nu se vor realiza. Aşa am funcţionat în 2021, în 2022 şi Agenţia de rating Fitch ne-a dat rating foarte bun pe funcţionarea financiară a Bucureştiului", a explicat Nicuşor Dan.Proiectul de buget al Capitalei pentru anul 2024 a fost respins, miercuri, pentru a doua oară, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.Acesta a întrunit doar 19 voturi "pentru", patru "împotrivă" şi 17 abţineri. Voturile "pentru" au fost însă insuficiente în vederea adoptării proiectului.