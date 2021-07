Nicușor Dan o susține pe Violeta Alexandru: 'A pus mereu binele public şi binele partidului înaintea propriei persoane'

Primarul general Nicuşor Dan a afirmat că a avut o colaborare bună cu liderul PNL Bucureşti Violeta Alexandru, care candidează pentru un nou mandat la şefia filialei, aceasta fiind o profesionistă în administraţie. „În toate deciziile pe care le luăm am observat maturitate, tact şi este nevoie de tact la nivelul municipiului Bucureşti şi a avut tot timpul, când în decizii dificile pe care am avut să le luăm, a avut deschiderea conducerii naţionale a PNL”, a adăugat edilul.

„Sunt un primar care e susţinut de trei partide în consiliul general şi vreau să vă spun că relaţia cea mai solidă e cu PNL şi cea mai de încredere. O relaţie care este atât la nivelul consilierilor general, la nivelul conducerii municipale a partidului şi la nivelul conducerii naţionale a partidului. Vreau să îi mulţumesc Violetei Alexandru pentru colaborarea pe care am avut-o şi pe care sper să o continuăm. Vreau să pun despre ea, aşa cum ştim cu toţii, că este o profesionistă în administraţie. Un lucru foarte important este o persoană care în toată colaborarea pe care am avut-o cu ea până acum a pus binele public şi binele partidului înaintea propriei persoane şi acesta e lucrul cel mai important. Ori de câte ori discut cu ea, vorbim de proiectele propuse de PNL, niciodată de ea însăşi. În toate deciziile pe care le luăm am observat maturitate, tact şi este nevoie de tact la nivelul municipiului Bucureşti şi a avut tot timpul, când în decizii dificile pe care am avut să le luăm, a avut deschiderea conducerii naţionale a PNL. A fost o plăcere şi o onoare să lucrez cu Violeta şi sper ca dvs să îmi oferiţi plăcerea şi onoarea să continui această relaţie şi vă asigur de preţuirea şi colaborarea mea în tot ce va urma”, a afirmat Nicuşor Dan, la evenimentul alegerilor organizate sâmbătă, la Sala Polivalentă, pentru organizaţia PNL Bucureşti.

Liberalii din Bucureşti îşi aleg conducerea, sâmbătă, iar pentru funcţia de preşedinte candidează atualul lider al PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, dar şi primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector Ciprian Ciucu.

Violeta Alexandru are susţinerea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, în timp ce Ciprian Ciucu este susţinut de premierul Florin Cîţu.

Echipele celor doi candidaţi au încercat să stabilească de comun acord datele scrutinului, însă echipa lui Ciucu a plecat de la discuţii, acuzând de minciună oamenii Violetei Alexandru. Ulterior, Ciucu a făcut acuzaţii de fraudă, vorbind despre condiţii de organizare a alegerilor care nu au existat nicaieri în ţară.