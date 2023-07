Noi demiteri în scandalul 'azilelor groazei' - Șefa instituției care gestionează banii pleacă acasă

După ce premierul Ciolacu i-a destituit din funcție pe președintele și pe vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, seria demiterilor continuă în Ilfov.

Potrivit unor surse politice, șef Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a demis-o pe șefa Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Ilfov, Alina Nela Decusară.

AJPIS stabilește, acordă și efectuează plata beneficiilor de asistență socială, gestionează sumele destinate susținerii serviciilor sociale și asigură evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei specifice în domeniul asistenței sociale.

Ciolacu a cerut controale în toată țara

Premierul Marcel Ciolacu a cerut Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială să efectueze controale la toate centrele de îngrijiri din țară, în contextul dosarului DIICOT care vizează azile din județul Ilfov în care persoane cu dizabilități psihice și bătrâni erau exploatați prin muncă și supuși unor tratamente inumane.

„Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei. Faptul că acest lucru a fost posibil ne arată un singur lucru, avem de a face cu o problemă de fond, de sistem, un sistem corupt și inert. Am văzut infractori. Sunt peste tot în lume. De asemenea ticăloși de o asemenea cruzime, nimeni nu era pregătit de așa ceva. La fel, funcționari publici complici care în loc să fie de partea oamenilor, s-au vândut acestor ticăloși”, a explicat Ciolacu.

Premierul a anunțat ce măsuri vor fi luate imediat în toată țara. Toate azilele vor fi verificate și reautorizate, cazurile de corupție și de abuzuri vor fi anchetate cu celeritate și se va solicita ajutorul bisericii și al organizațiilor nonguvernamentale.

„Am discutat azi și avem trei priorități, toate centrele pentru copii, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități trebuie verificate și reanalizate toate autorizațiille... termenul este de o săptămână sub coordonarea prefecților. Solicit toleranță zero față de persoanele care au jefuit aceste persoane neajutorate... în afară de tratament, le-au furat bunurile, casele și pensiile... Am stabilit cu Ministrul Justiției ca soluționarea acestor cazuri să fie o prioritate. Fac un apel către toate cultele din România cât și către ONG-uri, avem nevoie de implicarea dumneavoastră ... Începând de luni, ministrul Muncii va sta de vorbă cu reprezentanții cultelor și cu ONG-urile pentru acorduri pentru implicarea în această activitate”, a mai anunțat premierul Marcel Ciolacu.