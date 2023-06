Nu tancurile Leopard și nici vehiculele Bradley le face cele mai mari probleme rușilor. Cum arată MaxxPro care pare indestructibil (Video)

Vehiculele blindate de luptă rezistente la mine MaxxPro, fabricate în SUA, se dovedesc cruciale în lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse.

La începutul acestei luni, soldații din Brigada 68 Jaeger a Ucrainei au rămas blocați în timp ce încercau să avanseze în satul Blahodatne. În timp ce unii au fost uciși când au încercat să fugă, alții au scăpat într-un vehicul blindat de luptă MaxxPro, în ciuda faptului că se aflau sub foc puternic, scrie Insider.

⚡️ Assault with the support of several MaxxPro somewhere in the south pic.twitter.com/myXuNBBh7F