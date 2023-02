Numărătoare inversă la Rossia 24 pentru discursul lui Putin din Adunarea Federală: Ce va spune liderul rus după vizita lui Biden la Kiev

Canalul de ştiri Rossia 24, deţinut de statul rus, a lansat o numărătoare inversă până la discursul de marţi al lui Vladimir Putin în faţa Adunării Federale a Rusiei, în condiţiile în care există speculaţii că liderul de la Kremlin şi-ar putea radicaliza retorica din cauza vizitei lui Joe Biden la Kiev, relatează The Guardian, potrivit news.ro.

Valerie Hopkins, jurnalistă la New York Times, scrie că unii analişti sunt de părere că deplasarea lui Joe Biden în Ucraina a ridicat miza, iar preşedintele rus ar putea face modificări de ultim moment la discursul său pentru "a-l face şi mai dur".

Deplasarea lui Joe Biden în Ucraina a fost în mod clar programată pentru a-l pune în dificultate pe Putin

Deplasarea lui Joe Biden în Polonia şi Ucraina a fost în mod clar programată pentru a-l pune în dificultate pe liderul rus Vladimir Putin, care urmează să ţină marţi un discurs important în parlament, care va stabili obiectivele cel de-al doilea an a ceea ce el numeşte acum un război prin intermediari împotriva puterii armate a Washingtonului şi a NATO.

De altfel, vizita lui Biden în Polonia a fost programată tocmai pentru a marca în apropierea graniţelor Ucrainei acest prim an al războiului, iar gestul de a veni şi la Kiev, într-o vizită-surpriză, a intervenit chiar în ziua în care ucrainenii îi comemorează pe cei peste 100 de oameni care au murit în timpul protestelor ce au dus la alungarea de la putere în 2014 a preşedintelui Viktor Ianukovici, care era susţinut de Moscova. De altfel, Biden şi Zelenski au vizitat împreună luni memorialul dedicat acestora.

'Este de aşteptat ca discursul de mâine să fie foarte dur'

"Desigur, pentru Kremlin, acest lucru (vizita la Kiev - n.r.) va fi văzut ca o dovadă în plus că Statele Unite mizează pe o înfrângere strategică a Rusiei în război şi că războiul în sine s-a transformat irevocabil într-un război între Rusia şi Occident", a comentat pentru Reuters analistul politic rus Tatiana Stanovaya. "Este de aşteptat ca discursul de mâine să fie foarte dur, vizând o ruptură demonstrativă a relaţiilor cu Occidentul. Acum ar putea fi introduse modificări suplimentare, pentru a-l face şi mai dur", a arătat ea.

Şi preşedintele Joe Biden va ţine marţi un discurs public, foarte aşteptat, la Varşovia, pentru a marca un an de război.

Rossiya 24 has started a countdown for Putin’s address tomorrow. Some analysts are saying Biden’s trip to Kyiv has raised the stakes, and Putin may make additional edits to his speech to “make it even tougher.” (@Stanovaya) pic.twitter.com/aOiiK8b0C0