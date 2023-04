O carte pe zi: `Cum se va sfârși lumea. Cursa înarmării cibernetice` de Nicole Perlroth

„Posibil cea mai importantă carte a anului 2021. Prezentarea lui Perlroth - precisă, lucidă și cuprinzătoare – a dezvăluirilor năucitoare despre dedesubturile cursei înarmării este o poveste care trebuie citită” - Booklist.

Nicole Perlroth este ziarist de investigații la The New York Times și se ocupă de securitatea cibernetică și spionajul cibernetic. A scris despre uzinele nucleare sovietice, despre atacurile cibernetice ale Coereei de Nord, despre atacurile iraniene asupra companiilor petroliere, despre atcaurile cibernetice chinezești și multe altele. În urmă cu doi ani a publicat, cu titlul original „This Is How They Tell Me The World Ends”, cartea pe care o semnalăm astăzi în traducere, câștigătoare a premiului Business Book of the Year 2021.

Un exemplu de investigaţie jurnalistică – susțin editorii -, o călătorie incitantă şi un apel la acţiune înainte ca lumea noastră dependentă de internet să ne scape de sub control. Într-un stil captivant, aproape cinematografic, suntem înştiinţaţi că lumea se află în plin război cibernetic şi că, indiferent cât de sigur este seiful în care ne păstrăm secretele, va exista întotdeauna cineva care va putea să îl spargă. O poveste adevărată şi bine documentată despre hackeri, mercenari cu chip neştiut, arme digitale de distrugere în masă şi agenţii guvernamentale clandestine. Dar şi un avertisment că, fără îndoială, consecinţele ar putea fi înfricoşătoare.

Sunt prezentate, aproape sub formă de roman, personajele, pe multe le cunoaștem, și poveștile bizare din spatele luptei pentru controlul internetului. Concluzia ziaristei: „Lumea se află în pragul prăbușirii în prăpastia unei catastrofe cibernetice. Acum câțiva ani, am respins aceste cuvinte ca fiind alarmiste, chiar iresponsabile. Industria securității cibernetice ne-a oferit atât de multe scenarii ale sfârșitului lumii, cu o frecvență atât de mare, încât am obosit. Dar, după un deceniu marcat de amenințări digitale, mă tem că aceste cuvinte nu au fost niciodată mai adevărate. Suntem angrenați într-o cursă oarbă spre fundul abisului, și este în interesul nostru național să ne oprim cât mai urgent și să începem să căutăm calea spre ieșire”.

„Se citește ca un thriller. O privire de maestru înăuntrul unei foarte profitabile industrii care se presupunea că ne va face mai protejați, dar care a sfârșit prin a ne aduce în pragul următorului război mondial” – John Markoff, fost reporter pe teme de securitate cibernetică la New York Times.

Cartea „dezvăluie realitatea dură a dezinformării, a hackingului și a vulnerabilităților software care sunt călcâiul lui Ahile al democrației moderne. Lucrez în acest domeniu ca om de știință și ca tehnician, iar această carte m-a speriat foarte tare. Citește-o”. – Gary McGraw, fondator al Berryville Institute of Machine Learning.

„De obicei, cărți ca aceasta sunt lăudate spunându-se că pot fi citite ca un scenariu sau ca un roman. Cartea lui Nicole Perlroth este mai bună decât atât: sensibilitatea ei, atât față de aspectele tehnice, cât și față de caracterul uman, dau acestei cărți o autenticitate care face ca mesajul ei – acela că problemele de securitate cibernetică amenință intimitatea noastră, economia și poate chiar viețile noastre – să fie și mai înfricoșător”. - Steven Levy.

Nicole Perlroth - Cum se va sfârși lumea. Cursa înarmării cibernetice. Editura RAO. 679 pag.