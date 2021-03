O înregistrare care surprinde aterizarea comică a unui albatros regal, devenită virală pe internet

O înregistrare surprinsă de camera de luat vederi a unei rezervaţii naturale din Noua Zeelandă în care apare un albatros regal aterizând cu ciocul înfipt în pământ a devenit virală, informează Reuters miercuri, potrivit AGERPRES.

În imaginile surprinse la Taiaroa Head Nature Reserve din Dunedin, de pe Insula de Sud a Noii Zeelande, apare un albatros care aterizează cu ciocul în pământ, dând apoi neputincios din picioare, înainte ca, într-un final, să reuşească să se redreseze sub privirile unui pui.

Videoclipul a fost vizionat de peste 660.000 de ori după ce a fost publicat sâmbătă, numeroşi utilizatori de pe Twitter aducând în discuţie experienţe similare petrecute la schi sau încercând să-şi imagineze gândurile din mintea albatrosului în acele momente.

''Deşi pentru un albatros zborul este în mare parte lipsit de efort, aterizarea poate fi puţin mai dificilă'', este comentariul ironic care însoţeşte videoclipul publicat pe contul de Twitter al Royal Albatross Cam.

Royal Cam, după denumirea sa prescurtată, este un flux livestream non-stop care transmite imagini de la cuibul unui albatros în timpul sezonului de împerechere şi a fost instalată în 2016 de Departamentul de Conservare din Noua Zeelandă (DOC) în colaborare cu Laboratorul pentru Ornitologie al Universităţii Cornell.

Albatroşii regali sunt printre cele mai mari păsări marine din lume şi ajung frecvent să trăiască peste 40 de ani, potrivit paginii de internet a DOC. Exemplarele acestei specii sunt considerate ca fiind ''în pericol'', conform DOC.

''Din fericire pentru albatrosul care a făcut tumbe, redresarea a fost rapidă, iar singurul spectator a fost un pui'', se mai poate citi pe contul de Twitter al Royal Cam.

FACE FIRST: A Royal Albatross was caught on camera in New Zealand making a rough landing at the Taiaroa Head nature reserve. The bird faceplanted then acted as if nothing had happened as it walked away. pic.twitter.com/8esXQYaoUB