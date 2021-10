O organizatoare de nunți din Chișinău a reușit să uimească jurații de la SuperStar din România.

Este vorba despre Diana Guțu din Chișinău, în vârstă de 27 de ani, care a cucerit jurații cu interpretarea piesei Adele- One and Only, transmite Știri.md.

”Cât de mult mi-a fost dor de o voce de femeie. Wow, wow, wow. Mulțumesc că ai găsit timp și ai reușit să treci pe la noi”, i-a spus Carlas.

Pe când Carlas, Smiley și Raluka au lăudat-o și au încurajat-o pe Diana, Marius Moga i-a dat un ”NU”.