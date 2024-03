O nouă alertă la Moscova! Trupele speciale au descins pe aeroportul Sheremetyevo / Foto

Un nou incident a pus pe jar forțele de securitate din capitala Rusiei, după atacul terorist de la Crocus City Hall în urma căruia 133 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite.

Pe aeroportul Sheremetyevo, un pasager al zborului Moscova- Erevan a susținut că la bord se afla o bombă, potrivit primelor informații.

Potrivit 112, femeia s-a urcat în avion și a informat însoțitorii de bord că în bagajul ei de mână se afla o bombă. Serviciile de urgență sunt acum la fața locului.

⚡️At Moscow's Sheremetyevo airport, a female passenger reported having a bomb in her backpack



The flight to Yerevan was delayed as law enforcement personnel conducted operational activities. pic.twitter.com/XqRHWyvLwc