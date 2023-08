O persoană transgender, Stela Roxana, discriminată într-o bancă din Chișinău: M-am simțit umilită în fața multor oameni (Video)

O femeie transgender, Stela Roxana Pascal, a fost discriminată de către o angajată a unei bănci din Chișinău. Aceasta este concluzia la care a ajuns Consiliul pentru Egalitate din Republica Moldova. Deocamdată, Stela Roxana Pascal, persoana discriminată, a decis să nu apeleze la instanță.

Cazul a avut loc la 29 ianuarie 2023, când Stela Roxana, o femeie transgender din Republica Moldova, a mers la un ghișeu dintr-o bancă pentru a primi un transfer bancar, transmite newsmaker.md.

Inițial, angajata a preluat actele și codul de transfer, însă în scurt timp și-a sunat superiorul și a vorbit cu el câteva minute la telefon. După discuție, operatorul i-a returnat actele și a refuzat să-i elibereze banii.

Stela Roxana a menționat că în buletin fotografia sa este actualizată, însă numele este cel cu care nu se identifică deja de mulți ani. Femeia a fost sfătuită de avocata sa să cheme Poliția, care, ajunsă la fața locului, a confirmat veridicitatea actului de identitate.

„Poliția m-a identificat prin buletin. I-a spus funcționarei băncii că buletinul coincide. A spus ca nu are de ce să–mi refuze să elibereze banii. La fel, polițistul a spus că am tot dreptul să filmez în loc public atunci când funcționara mi-a spus să închid telefonul. M-am simțit umilită în fața multor oameni care erau acolo în magazin. Toate aceste probleme și multe altele nu ar exista pentru noi – persoanele transgen, dacă Agenția Servicii Publice ne-ar schimba actele așa cum un act de identitate ar trebui să fie”, a menționat Stela Roxana.

Totuși, reprezentanții băncii susțin că plângerea persoanei transgender este total nefondată și că refuzul prestării serviciilor respective a fost motivat nu de identitatea de gen, ci de imposibilitatea identificării clientului.

Însă, Consiliul pentru Egalitate a ajuns la concluzia că fotografia din buletin coincide cu chipul acesteia și, respectiv, persoana putea fi identificată.

„Faptele constatate reprezintă discriminare în acces la serviciile bancare pe criteriul identității de gen. Pentru prevenirea faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă „FinComBank”:

Informarea tuturor angajaților despre prezenta decizie, depersonalizând datele cu caracter personal ale petiționarei;

Neadmiterea faptelor similare în viitor prin aplicarea tuturor măsurilor de identificare a clienților”, se arată în decizia emisă pe 25 iulie.

Mai mult, conducerea băncii trebuie să prezinte Consiliului, în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționarea deciziei, acțiunile întreprinse pentru implementarea recomandărilor. Decizia poate fi contestată în instanța de judecată în decurs de 30 de zile.

Stela Pascal susține că e pentru prima dată când este discriminată. Din cauza procesului anevoios privind modificarea actelor, persoanele transgender nu se pot angaja și chiar călători din cauza buletinului în care numele și sexul nu corespund cu fotografia.