'Șobolanul gol': CTP a obținut dovada că George Simion nu a fost primit în audiență de Papa Francisc

Legătura cu credința e una din temele de campanie pe care AUR mizează din greu. În contextul în care din ce în ce mai puțini tineri merg la biserică, iar globalizarea vine cu o uniformizare a credințelor și chiar cu dispariția unor tradiții, AUR a ales nișa credincioșilor. Recent, liderul AUR, George Simion, a anunțat că a fost primit în audiență de Papa Francisc.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu vine cu o confirmare oficială că această vizită nu a avut loc, cel puțin nu în condițiile descrise de George Simion.

Iată și confirmarea finală a dezgolirii șobolanului strecurat, în toată mizeria lui.

Chargé d`Affaires Monsignor Tuomo T. Vimpari, reprezentantul Nunțiaturii Apostolice de la București, a răspuns solicitării din articolul pe care l-am publicat ieri despre minciuna ordinară a lui G. Simion „primit de Papa într-o audiență privată”:

„In this regard, I wish to make it clear that Pope Francis has not received Mr George Simion or any other politicians in a private Audience. It seems that he had participated in an Audience with a group of Italians promoting the Christmas Concert in the Vatican. At this point, His Holiness was certainly unaware of all the participants in the group.

(Msgr Dr) Tuomo T. Vimpari

Chargé d'affaires a.i.”.

„Doresc să fie foarte clar că Papa Francisc nu l-a primit pe dl George Simion, și nici pe vreun alt politician, într-o Audiență privată. Se pare că a participat la o audiență cu un grup de italieni care promovau concertul de Crăciun în Vatican. În acel moment, Sanctitatea Sa era cu siguranță în necunoștință de cauză în ce privește participanții din grup”, scrie CTP pe Facebook.