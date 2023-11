Omul de afaceri Muhammad Murad s-a înscris în AUR, alături de Sorin Constantinescu, Lidia Vadim, Ilan Laufer, Sorin Ilieşiu / Video

Omul de afaceri Muhammad Murad s-a înscris în AUR, acesta participând la conferinţa de presă săptămânală a formaţiunii. Alături de el s-au mai înscris în AUR antreprenorul Sorin Constantinescu, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia Vadim, Ilan Laufer, Sorin Ilieşiu. Deputaţii care şi-au anunţat în urmă cu o zi intrarea în AUR sunt Florică Ică Calotă, Daniel Florea şi Dumitru-Viorel Focşa. De asemenea, au mai intrat în partid senatorii Ovidiu-Iosif Florean, Călin Gheorghe Mătieş şi Vasilică Potecă.

Personalităţile care au fost prezente la conferinţa AUR şi şi-au anunţat intrarea în partid sunt Mohamad Murad, Sorin Constantinescu, Lidia Vadim Tudor şi Sorin Ilieşiu.

”E o zi frumoasă astăzi. Probabil vom organiza genul acesta de evenimente cel puţin o dată pe săptămână. Din ce în ce mai mulţi oameni, din ce în ce mai multe formaţiuni se alătură partidului AUR, se alătură proiectului AUR. Sunt foarte bucuros că, pe lângă Partidul Republican şi Alianţa Naţional Ţărănistă, partidul Forţa Identităţii Naţionale va semna oficial protocolul de asociere în alianţa AUR, într-un pol suveranist autentic. În sală mai sunt reprezentanţi din partea Partidului Satul Românesc şi din partea Alianţei Renaştere Naţională”, a spus liderul AUR, George Simion în conferinţă.

El a precizat că aşteaptă orice partid politic care împărtăşeşte valorile noastre în rândurile alianţei AUR.

”Sunt bucuros şi le mulţumesc celor care în ultimele săptămâni s-au alăturat grupurilor parlamentare, colegilor deputaţi Calotă, Focşa, Florea, colegilor senatori Florean, Matieş şi Potecă”, a precizat Simion.

”Dacă nu erau campanii care să boicoteze votul în decembrie 2020 am fi ajuns ca astăzi să avem 50 de deputaţi şi 25 de senatori şi puteam mult mai uşor să contestăm la CCR multe din aberaţiile care s-au întâmplat în Camera Deputaţilor şi Senat în ultimii 3 ani. Aşa ne-a costat mult mai mult. A trebuit să facem apeluri publice pentru a ieşi românii în stradă, a trebuit fizic, când a fost nevoie, să blocăm tribuna Parlamentului. În 2024 avem o şansă pe care nu o putem rata. Mă bucur că după oameni cu adevărat importanţi pentru mişcarea suveranistă din România, precum Cristian Terheş, Gheorghe Piperea, astăzi în rândurile AUR se alătură şi domnul Sorin Constantinescu, un om care este cu adevărat respectat şi de către mediul de afaceri, şi de către tineri, un segment de electorat la care nu am reuşit până acum să ne adresăm cum trebuie”, a spus liderul AUR.

George Simion a arătat că ”Proiectul Alianţa pentru Unirea Românilor, atât ca partid politic, cât şi ca alianţă, are la bază 4 piloni: naţiunea română, familia, libertatea şi credinţa creştină”.

”Sunt bineveniţi alături de noi şi cei de alte confesiuni şi cei de alte religii, mai ales în contextul actualului conflict din Orientul Mijlociu pe care îl vrem soluţionat cât mai rapid. Ne bucurăm şi putem să arătăm publicului că această identitate creştină pe care AUR o are şi pe care România şi pe care continentul european o au, este îmbrăţişată şi de evrei, şi de musulmani, şi ne bucurăm că AUR reuşeşte să pună la aceeaşi masă şi pe unii şi pe alţii. Drumul spre 50% plus 1 din voturile românilor este matematică pură. Vom avea în 2024, în termeni mai războinici aşa, două corpuri de armată care se bat. Se va lupta, aşa-zisul Bloc Democratic PSD-PNL şi veşnicul UDMR, cu polul suveranist coagulat în jurul AUR. Avem nevoie de 50 de deputaţi şi dacă trebuie îi găsim, avem nevoie de 25 de senatori. Avem nevoie de câştigarea alegerilor europarlamentare şi după aceea de câştigarea cât mai multor primării şi consilii judeţene şi avem nevoie la parlamentare şi prezidenţiale de 50% plus 1. Asta înseamnă să acceptăm în rândurile noastre şi oameni care vin din alte formaţiuni, care vin din grupuri de iniţiativă şi personalităţi ale lumii publice, iar eu întotdeauna am făcut acest apel public să intre toţi românii pe Platforma de Merit. Toţi cei care vin aici nu vin la masa pusă, nu vin la candidaturi dinainte asigurate, ci vin să muncească, astfel încât pentru prima oară în ultimii 33 de ani forţele care au condus românia să fie înlăturate democratic de la putere”, a precizat Simion.