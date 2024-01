OMV şi-a vândut participaţia la un joint venture din Malaysia pentru 903 milioane de dolari

Grupul austriac OMV a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu grupul francez TotalEnergies pentru vânzarea participaţiei sale de 50% din acţiunile SapuraOMV, un joint-venture între OMV şi firma Sapura Energy din Malaysia, pentru 903 milioane de dolari, informează un comunicat de presă al acţionarului majoritar de la OMV Petrom.

"Acest acord ne eficientizează portofoliul în domeniul energiei şi este în linie cu strategia OMV pentru 2030 vizând reducerea producţiei de petrol şi gaze în timp. Mai mult, această vânzare va ajuta OMV să redirecţioneze capital spre noi proiecte strategice", a declarat directorul general de la OMV, Alfred Stern, potrivit Agerpres.

De asemenea, OMV a informat că procesul de vânzare a totalităţii acţiunilor sale la OMV New Zealand Limited continuă.

Conform celui mai recent raport anual, SapuraOMV a produs aproximativ 30.000 de barili echivalent petrol pe zi în 2021 şi avea ambiţia de a ajunge la o producţie de 100.000 de barili echivalent petrol pe zi graţie unei creşteri organice şi fuziuni şi achiziţii în următorii cinci-opt ani. Firma are activităţi de explorare în Mexic, Australia şi Noua Zeelandă.Vânzarea SapuraOMV reprezintă o schimbare radicală de direcţie pentru grupul austriac OMV, care în luna noiembrie 2018 anunţa că a investit 975 de milioane de dolari pentru o participaţie de 50% la SapuraOMV, într-o tranzacţie care era destinată să îi lanseze expansiunea în Asia.Cu toate acestea, în luna februarie 2023, OMV a anunţat că are de gând să îşi vândă divizia din Malaysia şi activele din Noua Zeelandă.Grupul OMV a avut venituri de 62 de miliarde de euro în 2022 şi are o forţă de muncă de aproximativ 22.300 de angajaţi la nivel mondial.Potrivit datelor publicate pe Bursa de la Bucureşti, la 30 iunie 2023, OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţinea 51,1568% din acţiunile OMV Petrom iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,6980%.