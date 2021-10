Ozzy Osbourne declară că se teme de a doua operație la gât: Când l-am văzut pe tipul ăsta, a spus: Primul nu a făcut o treabă prea bună

Ozzy Osbourne a dezvăluit într-un interviu acordat SiriusXM că se teme de rezultatul următoarei operaţii la gât pe care trebuie să o facă, după ce intervenţia din urmă cu doi ani l-a „distrus”, conform news.ro

În 2019, în timp ce se refăcea după o pneumonie, muzicianul a căzut în casa lui din Los Angeles şi a suferit leziuni la spate şi gât, dislocându-i-se tijele metalice pe care le avea montate, după cum a explicat atunci soţia lui, Sharon.

După prima operaţie, în acelaşi an, Ozzy Osbourne a spus că a fost în „agonie dincolo de orice am experimentat în viaţă”.

Despre viitoarea procedură, el a declarat: „Acum am o dată stabilită pentru când voi fi operat la gât”.

Artistul în vârstă de 72 de ani a precizat că cea mai recentă operaţie „m-a distrus” şi a dat câteva detalii legat de discuţiile cu noul chirurg.

„Când l-am văzut pe tipul ăsta, a spus: «Primul nu a făcut o treabă prea bună». Nu îmi spune că mă poate readuce la normal, ceea ce nu e o scuză. Spune că poate face asta şi asta şi că îmi poate repara gâtul. La cum este acum, nu sunt foarte încurajat. Dacă se înrăutăţeşte?”, citează NME.

El a continuat: „Ştii ce? Chiar şi cei mai buni fac greşeli. Şi sunt puţin temător după prima. Sper şi mă rog că voi putea măcar să ţin un show nenorocit”.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri.

A urmat o carieră solo, cu peste zece albume lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. Trupa a susţinut un turneu de adio în 2017.

Ozzy Osbourne a lansat în februarie 2020 albumul „Ordinary Man”, al 12-lea material solo de studio.