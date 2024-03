Părinți isterizați că Erika Isac (Macarena) va concerta la un bal al bobocilor: 'Probabil nu știu ce ascultă copiii lor în căști, acasă'

Una dintre cele mai populare artiste din România în acest moment, Erika Isac, cunoscută pentru piesa sa cu conotații feministe "Macarena", care a fost subiect de discuție intensă pe internet acum o lună din cauza limbajului „colorat“, va fi prezentă vineri la Oradea în calitate de invitată specială la Balul Bobocilor organizat de un liceu. Prezența artistei a creat un val de controverse în rândul părinților, care găsesc nepotrivită invitarea unui astfel de artist la un eveniment extrașcolar și nu știu dacă să le permită copiilor să participe.

După ce a aflat că Erika Isac e invitată la bal, o mamă a vrut să afle ce părere au ceilalți orădeni din grupul 'Ești din Oradea dacă… ': “Buna seara, stimati oradeni! Scriu aici deoarece nu stiu unde sau cui sa cer o parere… Recent fiica mea mi-a cerut bani pentru a merge la balul bobocilor unui colegiu din oras. Crezand ca e un eveniment de bun-simt, organizat de o scoala pana la urma, mi-am oferit acordul. Dupa cateva zile, o colega de la munca mi-a povestit ca fiica ei i-a cerut de asemenea bani pentru acelasi eveniment, insa aceasta nu a lasat-o, verificand niste informatii despre eveniment inainte. Astfel, a constatat ca “artista” invitata nu se potrivea in tocmai cu un eveniment extra-scolar din pricina cuvintelor obscene prezente in piesele sale. Va intreb la randul meu, vi se pare normala/adecvata prezenta unui astfel de artist la un eveniment (extra-)scolar ce are in centru copii de clasa a 9-a, de 15 ani? Imi cer scuze daca deranjez cu postarea“, a scris mama.

Elevii au cerut-o pe Erika Isac: 'Probabil părinți nu știu ce ascultă copiii lor în căști, acasă'

Elevii colegiului spun că alegerea artistei pentru acest eveniment le-a aparținut. Cu trei luni în urmă, Consiliul Școlar al colegiului a desfășurat un sondaj pe Instagram, întrebând elevii despre preferințele lor referitoare la artistul pe care ar dori să îl vadă și să îl asculte la bal. Majoritatea au exprimat preferința pentru Erika Isac, o artistă foarte populară printre adolescenți încă de dinainte de lansarea hitului "Macarena", moment care a atras atenția și a părinților. "Am optat pentru o metodă transparentă. Nu am vrut să decidem noi, membrii consiliului, artistul, ci am lăsat elevii să decidă. În urma sondajului de pe Instagram, majoritatea au optat pentru Erika, așa că am luat legătura cu ea. Acest lucru s-a întâmplat cu aproximativ trei luni înainte de lansarea piesei «Macarena»", au declarat organizatorii evenimentului pentru Bihoreanul.

Liceenii organizatori de la Colegiul Iosif Vulcan din Oradea consideră că părinții s-au inflamat degeaba. „Mi se pare o reacție exagerată din partea părinților nemulțumiți. În anii trecuți, balurile au fost doar cu trapperi care înjurau și foloseau multe cuvinte obscene, și nu într-un scop constructiv. Pe părinții îngrijorați îi invităm să vină la bal, să vadă că va fi un eveniment ținut sub control, cu pază, fără alcool”, a mai spus un elev membru în echipa de organizare a balului.

Acesta a mai precizat un aspect important: Erika Isac va cânta varianta cenzurată a pieselor ei, așa cum se aud și la radio. „Vine cu un show adaptat la această categorie de eveniment, balul bobocilor, nu de club. Pe de altă parte, muzica ei este ascultată deja de elevi. Probabil părinții nu știu ce ascultă copiii lor în căști, acasă”, a mai zis elevul.