Protest în fața Ministerului Educației: 'Este o monstruozitate fără seamăn' / Deca, acuzată că dă legi 'cu dedicație' pentru dezvoltatorii imobiliare

Parlamentari ai USR şi susţinători ai partidului protestează marţi în faţa sediului Ministerului Educaţiei împotriva prevederilor unui proiect de ordonanţă care, susţin ei, ar transforma universităţile din România în dezvoltatori imobiliari.

Potrivit reprezentanţilor USR, proiectul pus în consultare de Ministerul Educaţiei este "inacceptabil" şi ar trebui să se acorde mai multă atenţie performanţei academice a instituţiilor de învăţământ.

Ligia Deca, acuzată că dă legi 'cu dedicație' pentru dezvoltatorii imobiliare

Ei cer retragerea din proiectul de ordonanţă a prevederii legate de dezvoltări imobiliare şi solicită explicaţii din partea ministrului Educaţiei, Ligia Deca, cu privire la avantajele acestei modificări legislative."Suntem aici membri, senatori, deputaţi ai Comisiilor de învăţământ din Parlamentul României şi membri şi susţinători ai USR într-un gest spontan de protest faţă de textul ultimei ordonanţe prin care doamna Ligia Deca, ministrul Educaţiei, o pregăteşte să o dea în zilele următoare. Protestăm vehement împotriva uneia dintre prevederi, o chestiune monstruoasă care îi va transforma pe oligarhii din universităţi în mari latifundiari capabili să dispună de utilizarea proprietăţilor din domeniul public. Asta inclusiv cu fonduri nerambursabile şi cu bani europeni. Este o monstruozitate fără seamăn. Universităţile ar trebui să se ocupe de performanţă academică, nu de performanţă imobiliară", a declarat senatorul Ştefan Pălărie.



Conform acestuia, este "inadmisibil" ca un înalt demnitar al statului să propună legi "cu dedicaţie" pentru dezvoltatori imobiliari.



"O să îi solicităm doamnei ministru să ne explice care sunt avantajele acestei modificări legislative, cum aceste avantaje ar putea să fie vreodată mai mari decât haosul juridic creat de prevederile din textul legii. Altminteri, ajungem într-un haos. Înţelegem că doamna ministru ignoră problemele reale, dar este absolut scandalos ca dumneaei să se ocupe de probleme imobiliare când învăţământul românesc este atât de evident cu totul şi cu totul la pământ. Retrageţi din ordonanţa de urgenţă pe care o pregătiţi această prevedere dezastruoasă legată de dezvoltările imobiliare ale universităţilor şi aruncaţi la gunoi bucata asta de ordonanţă vopsită care strecoară un lucru abominabil", a afirmat Pălărie.



La rândul său, senatoarea USR Silvia Dinică a acuzat-o pe Ligia Deca că se ocupă "de orice altceva decât de progresul şcolii".



"Ceea ce vedem de la momentul la care s-au votat Legile Educaţiei este că preocuparea este în orice altă parte şi nu în folosul elevilor. Am văzut nişte legi votate în plenul Parlamentului, dar ale căror termene de implementare au fost amânate. Încă de anul trecut am depus proiect de lege pentru ca informatica să se afle în STEM, una dintre scăpările Legii Educaţiei. Informatica, o materie esenţială pentru domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, nu era acolo. (...) Abia acum, în martie, Ligia Deca a remediat acest lucru, deşi proiectul USR este în Parlament încă de anul trecut", a spus Silvia Dinică.



Ea a menţionat că USR a mai depus un proiect de lege prin care tinerii cu dizabilităţi să aibă mai multe şanse de a se înscrie şi a participa la programe universitare. "Avem sub 1.000 de studenţi cu dizabilităţi în toate universităţile din România. Pare că nu îi pasă nici de acest proiect. De asemenea, planurile-cadru vedem că nu sunt gata nici astăzi. (...) 'România Educată' este doar o amăgire", a susţinut senatoarea USR.