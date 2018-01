Philippe Coutinho nu vrea să fie comparat cu Neymar: 'Suntem diferiţi'

Brazilianul Philippe Coutinho, care a semnat luni cu FC Barcelona şi va încerca să facă uitată plecarea lui Neymar la PSG, a subliniat că el este ''diferit'' de compatriotul său şi că a venit pe Camp Nou pentru a-şi ''găsi propriul său loc''. ''Noi suntem jucători diferiţi. Neymar este un jucător imens, am mai spus asta, însă avem caracteristici diferite şi vin aici pentru a-mi găsi locul'', a declarat mijlocaşul ofensiv în conferinţa de presă de prezentare, conform Agerpres.

''Am vorbit cu Neymar, m-a felicitat ieri când a aflat'', a explicat Coutinho. ''Mi-a vorbit despre oraş, despre coechipieri, mi-a spus că acest club are un vestiar incredibil. Dar este ceea ce mi-au spus şi Paulinho şi Luis (Suarez)'', a adăugat el. Coutinho, transferat de la Liverpool la FC Barcelona pentru 120 milioane euro plus 40 milioane euro bonusuri, potrivit presei, a devenit al treilea jucător cel mai scump din lume, după compatriotul său Neymar (222 milioane euro) şi francezul Kylian Mbappe (180 milioane euro).

Destinele celor doi brazilieni, prieteni încă de la categoriile de juniori ale Selecao, par a fi foarte strâns legate, plecarea lui Neymar la Paris Saint-Germain în august anul trecut fiind cea care a precipitat transferul lui Coutinho în această iarnă, după o lungă telenovelă.

În trecere, Coutinho a spus că nu ştie pe cine să aleagă între Neymar, partenerul său la echipa naţională a Braziliei, şi starul argentinian Lionel Messi, noul său coechipier de la Barca. ''Sunt doi jucători imenşi şi nu trebuie să o spun eu. Joc cu Neymar la selecţionata naţională, suntem prieteni din copilărie. Iar pe Messi îl voi descoperi în prezent. Este un jucător imens şi sunt foarte mulţumit. Este o onoare pentru mine să pot spune că voi juca alături de el'', a conchis Coutinho.