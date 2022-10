Planul de răzbunare al Rusiei: atacă întreaga infrastructură critică din Ucraina. Asalt asupra Kievului/ Video

Rusia caută să se răzbune pentru distrugerea podului de peste Strâmtoarea Kerci, cel care asigură legătura terestră cu Crimeea. În planul de răzbunare, rușii au început să atace masiv infrastructura critică a Ucrainei și încearcă să întrerupă alimentarea cu energie electrică.

În Kiev, rușii au bombardat sediul companiei private de energie DTEK, cea care asigură mare parte din electricitatea din Kiev.

Oraşul Liov, situat în vestul Ucrainei, cruţat în mare parte în războiul rus, a fost bombardat luni, anunţă guvernatorul regional Maxim Koziţkii, relatează AFP.

”Atacuri asupra infrastructurilor energetice din regiunea Liov au fost înregistrate”, anunţă el într-o postare pe Telegram.

De asemenea, astfel de lovituri ale infrastructurii critice s-au întregistrat în zona Zaporojie.

În mai multe orașe din Ucraina se înregistrează pene majore de curent și începe să devină tot mai clar că Rusia încearcă să producă pagube cât mai mari, mai ales că în Ucraina deja se simte venirea iernii.

The headquarters of Ukraine's private energy company DTEK located in Kyiv was hit by a Russian missile strike on the morning of Oct. 10.



Attacks on critical infrastructure across Ukraine are being reported.



????Courtesy pic.twitter.com/xeLMFiVfou