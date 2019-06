Poloneza Iga Swiatek a fost năucită de jocul Simonei Halep: 'Nu eram pregătită pentru asta. Mi se părea că o să joace cross şi ea juca în lung de linie'

Poloneza Iga Swiatek a declarat, luni, după ce a fost în vinsă, cu 6-1, 6-0, de Simona Halep, că nu a înţeles jocul româncei, potrivit news.ro.

"Nu am fost cu capul în meci. Mi se părea că nu controlez nimic. Cel mai important lucru de care am fost suprinsă a fost abilitatea ei de a juca în direcţia în care nu eram pregătită. Mi se părea că o să joace cross şi ea juca în lung de linie şi nu eram pregătită pentru asta. Este diferit să evoluezi cu jucătoare ca Simona şi să le vezi la TV. În final, am avut şansa să-i simt jocul", a declarat Swiatek.

În ciuda înfrângerii suferite, poloneza spune că a avut ce învăţa din acest meci: "Este o bună experienţă pentru mine. Şi îmi voi aminti de acest meci, am învăţat ceva, chiar dacă a durat numai 40 de minute, cred".

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat a patra oară în sferturile de finală ale French Open, după ce a învins-o, luni, cu scorul de 6-1, 6-0, în 45 de minute, pe poloneza de 18 ani Iga Swiatek, locul 104 WTA. Anterior, când Halep a ajuns în sferturi, ea a jucat finala la Roland Garros.