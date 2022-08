Posibil atentat terorist la Bruxelles: un bărbat a intrat cu o dubiță în oamenii care stăteau la terase/ Video

Un incident grav, posibil atentat terorist, a avut în urmă cu puțin timp la Bruxelles. Un șofer a intrat cu o dubiță într-o zonă din centrul orașului, acolo unde oamenii stăteau la terase. Cel puțin 6 oameni sunt răniți, dar bilanțul este în plin proces de actualizare.

Incidentul s-a produs vineri după-amiază pe strada Saint-Michel, la intersecţia cu Bulevardul Adolphe Max, în zona Neuve, în centrul oraşului Bruxelles.

Un individ a pătruns cu o autoutilitară pe trotuar şi a lovit persoane aflate la mese la terasele "Corbeau" şi "City Pizza", conform publicaţiei La Libre. Individul nu a oprit după incident, iar vehiculul a fost găsit ulterior în apropiere. Şoferul este căutat activ de forţele de ordine.

Şase persoane au fost rănite în incident, iar autorităţile încearcă să afle dacă este vorba despre un accident sau despre un act intenţionat. Numeroase persoane sunt în stare de şoc, a declarat Philippe Close, primarul oraşului Bruxelles, citat de publicaţia Le Soir.

"Ceea ce este sigur este că vehiculul rula cu o viteză extrem de mare şi a vizat direct terasele. Dar nu vreau să trag concluziile înaintea anchetatorilor. Avem multe imagini suprinse de sistemele de supraveghere, iar poliţia judiciară s-a mobilizat. Sper că autorul va fi identificat curând", a precizat primarul.

