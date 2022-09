VIDEO Premierul Indiei îl avertizează pe Vladimir Putin: 'Acum nu este momentul pentru un război'

Prim-ministrul indian Narendra Modi i-a spus vineri președintelui rus Vladimir Putin că acum nu este momentul pentru un război, în condiţiile în care preocupările pentru securitatea alimentară, a îngrășămintelor și a combustibililor se numără printre problemele majore din prezent ale lumii.

"Știu că epoca de astăzi nu este una a războiului și v-am vorbit la telefon despre asta", i-a spus premierul Modi lui Putin, în marja unui summit al unui bloc regional de securitate care se desfăşoară în Uzbekistan, relatează Rador.

Aceasta este prima lor întâlnire tête-à-tête de la invazia Ucrainei de către forţele ruse.

Însă Narendra Modi a subliniat importanţa ”democraţiei, diplomaţiei şi a dialogului”, iar cei doi lideri au discutat despre ”felul în care să se înainteze pe calea păcii”, potrivit premierului indian, informează News.ro.

India s-a abţinut să condamne în mod explicit invazia rusă a Ucrainei, care a condus la o creştere vertiginoasă a preţului petrolului şi altor produse de bază.

New Delhi consideră Moscova un ”pilon esenţial” al politicii extrne indiene, din cauza ”parteneriatului strategic” în securitatea sa naţională.

Liderul indian face aceste declaraţii la o zi după ce Vladimir Putin a recunoscut că China, principalul aliat al Rusiei, are ”îngrijorări” cu privire la Războiul rus din Ucraina.

Putin at a meeting with Modi: we understand your position on the Ukrainian conflict and will do everything to end the conflict as soon as possible. pic.twitter.com/gihzCJeReY