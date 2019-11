Premiile Latin Grammy au sărbătorit 20 de ani de spectacole,dar problemele sociale nu au fost uitate

Premiile Latin Grammy au marcat joi seara două decenii de când celebrează muzica din sudul continentului american și din peninsula iberică pe fondul gesturilor cu trimitere la protestele din țările artiștilor premiați, potrivit Mediafax.

Ediția 2019 a premiilor Latin Grammy, joi seara, la MGM Grand Garden Arena în Las Vegas, Nevada.

Cântăreața Rosalía a câștigat cinci trofee, albumul său ”El Mal Querer” fiind premiat pentru Album of the Year, Best Contemporary Pop Vocal Album, Best Engineered Album, and Best Recording Package, în timp ce piesa sa “Con Altura” a fost considerat Best Urban Song.

Inerpreta a urcat pe scenă și pentru a interpreta cel mai recent single pe care l-a lansat, “A Palé”.

Ceremonia a fost marcată și de protestul interpretei chiliene Mon Laferte, care și-a scris pe piept un denunț al actelor de brutalitate ale politiei din țara sa natală. Cântăreața în vârstă de 36 de ani și-a dezvelit pieptul în sem de protest în timp ce se afla pe covorul roșu. Ea și-a desfăcut sacoul negru prezentând fotografilor cuvintele ”În Chile, torturează, violează și ucid”, scrise cu litere negre pe pieptul său. Și muzicianul Bad Bunny, premiat pentru albumul său de debut “X100PRE”, cu trofeul Best Urban Music Album a avut o interpretare cu referințe sociale. Bad Bunny a interpretat piesa "Cántalo", în colaborare cu Ricky Martin și rapperul Residente dedicată protestelor care au marcat țara sa natală, Puerto Rico, peste vară.

Laferte a câștigat premiul pentru cel mai bun album alternativ, pentru ”Norma”, și a dedicat trofeul țării sale natale.

Cântăreața cubaneză Camila Cabello și vedeta pop spaniolă Alejandro Sanz au primit distincțiile Record of the Year și Best Pop Song pentru colaborarea lor din 2019, “Mi Persona Favorita”. (Cabello nu a fost la ceremonie).

Legenda dominicană a dansului bachata, Juan Luis Guerra a plecat acasă cu trofeul Best Contemporary/Tropical Fusion Album pentru albumul său ”Literal”, ca și cu premiul Best Tropical Song pentru piesa “Kitipun”.

Premiul pentru cântecul anului ( Song of the Year) a fost ridicat de Pedro Capó, pentru “Calma”, iar varianta remixată a piesei, înpreună cu Farruko, a câștigat Best Urban Fusion Performance.

Columbianul Juanes, de 23 de ori câștigător al premiilor a fost distins cu trofeul Persoana anului (Person of the Year). O surpriză a fost faptul că statueta i-a fost înmânată de Lars Ulrich, de la trupa Metallica.

Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată aici https://www.latingrammy.com/en/nominees