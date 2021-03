Prepeliţă, după meciul cu CFR Cluj: 'Faţă de alte meciuri, azi am făcut greşeli individuale şi asta s-a văzut cu o echipă cu experienţă. Nu facem o tragedie'

Antrenorul echipei FC Argeş, Andrei Prepeliţă, a declarat, luni seară, că jucătorii săi au făcut multe greşeli cu CFR Cluj şi acest lucru s-a văzut în meciul contra campioanei României.

"Faţă de alte meciuri, azi am făcut greşeli individuale şi asta s-a văzut cu o echipă cu experienţă. Până la primul penalty, lucrurile erau ok, aşa cum ne propusesem. Din păcate s-a întâmplat această înfrângere usturătoare, dar nu facem o tragedie, învăţăm din ea. Aşa cum am făcut mult meciuri bine, caracterele se văd şi după o înfrângere şi cred că băieţii au caracter, am discutat cu ei, ne lingem rănile şi dăm drumu la treabă. Am luat multe goluri într-un meci, dar tot 3 puncte am pierdut, însă de o manieră care nu ne pune într-o postură bună. Ne cerem scuze tuturor oamenilor de lângă echipă şi suporterilor, ştiu că au mare încredere în noi şi vom face totul să câştigăm următoarele meciuri", a declarat Andrei Prepeliţă, conform news.ro.

Prepeliţă a vorbit şi despre Martic, cel care a provocat penaltiurile din care CFR a marcat de două ori. "Se întâmplă în viaţa unui fotbalist şi astfel de momente. De când a cenit la noi a avut evoluţii consistente, nu a făcut greşeli, dar astea se întâmplă. Am vorbit cu el, i-am spus să ţină capul sus, o să analizăm greşelile, învăţăm din ele. Nu puteam să-l înlocuiesc, pentru că mai mult rău îi faci.Eu mesajul ăsta l-a, transmis, să trecem peste, o să analizăm ce greşeli am făcut, să nu se mai repete. I-am simţit şi în tur puternici, când am jucat şi eu, sunt o echipă cu experienţă, care se vor bate cu siguranţă pentru titlu", a explicat Prepeliţă.

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa FC Argeş, în etapa a XXV-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Deac '35, '38 (ambele penalti), Debeljuh, Costache '70, Rondon '77.