Președintele Casei de Pensii, anunțuri importante. Ce spune despre punctele suplimentare de fidelitate

Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a declarat că noua prin formulă de calcul a pensiilor se elimină inechitățile acumulate în sistem de-a lungul timpului.

„Pe aceeași contributivitate, în momentul de față, există cuantumul de pensii diferite în plată pentru că acel număr de puncte a fost racordat la stagii de cotizare diferite care au fost la momentul respectiv în vigoare. Din această formulă de calcul, acest lucru se elimină pentru că formula de calcul constă decât în produsul dintre numărul total de puncte și acea valoare a punctului de referință. Toți pensionarii la contributivitate egală vor avea pensii egale în plată”, a declarat la România Tv, Daniel Baciu.

Noua lege a pensiilor mai vine cu un element de noutate, acele bonificații pentru cei care muncesc peste stagiul de 25 de ani.

„După acest stagiu de referință de 25 de ani, care e de fapt o medie a stagiilor de cotizare din ultima perioadă, sunt trepte de ani de cotizare: între 25 și 30 de ani este de 0,5 pentru fiecare an, între 30 și 35 de ani este de 0,75, iar ce trece peste 35 de ani este chiar un punct în plus pentru fiecare an generând practic niște puncte suplimentare care se adaugă la cotizație”, a anunțat Baciu.

Referitor la egalizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați, noutatea este că aceasta se face treptat, eșalonat.

„Se va întâmpla lent, etapizat într-o perioadă mai lungă de timp. Practic în 2035 se va face această egalizare a vârstei de pensionare înytre femei și bărbați”, a arătat președintele Casei de Pensii.

O altă noutate este legată de faptul că femeile care au născut mai mulți copii beneficiază de o reducere din vârsta standard de pensionare până la 3 ani și jumătate. Pentru fiecare copil născut se acordă o reducere de 6 luni, reducerea maximă fiind de 3 ani și 6 luni.

Cea mai așteptată prevedere din legea pensiilor se referă la indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024

„Articolul 84 prevede foarte clar această creștere a tuturor pensiilor în plată. Vorbim de aproximativ 5 milioane de pesnionari în sistemul public de pensii care vor beneficia de această majorare a punctului de pensie cu 13,8%, punctul de pensie ajungând la valoarea de 2033 lei de care vor beneficia toți pensionarii în plată”, a mai spus Baciu.