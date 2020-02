Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, candidat la Primăria Reghin din partea PNL

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, şi-a lansat, sâmbătă seara, candidatura la Primăria Reghin, din partea Partidului Naţional Liberal, în cadrul unei manifestări la care au participat în jur de 1.000 de persoane, între care şi miniştrii interimari Ionuţ Stroe, al Tineretului şi Sportului, şi Lucian Bode, al Transporturilor.

"În primul rând, vreau să candidez ca să-mi urmez colegii. Ei sunt un exemplu pentru mine şi, cu toate că am spus că probabil, în viaţă nu voi face niciodată politică, ei sunt cei care m-au convins să fac politică. Politica noastră este o altfel de politică, o politică a organizării, a încrederii pe care ţi-o dau semenii şi a muncii, a seriozităţii şi a banului public investit în comunitatea în care trăieşti. Orice luptă este grea; fiind sportiv, îmi asum orice competiţie şi, ca de obicei, îmi doresc să ies pe locul I. Suntem o echipă care, sprijinită de organizaţia judeţeană, sprijinită la nivel naţional şi având o asemenea forţă, pentru că vedeţi persoanele de lângă mine, sunt într-adevăr o forţă a politicii, nu-mi rămâne decât să le demonstrez că încrederea pe care mi-au acordat-o nu este una întâmplătoare, iar rezultatul o să fie o consecinţă a muncii noastre. Nu s-a pus problema de a accepta uşor sau de a accepta greu, s-a pus problema de a respecta nişte principii care trebuie respectate de o organizaţie bine condusă", a declarat Gabriel Toncean, potrivit Agerpres.

Acesta a arătat că cei care îşi asumă să conducă o comunitate ar trebui să aibă o oarecare experienţă managerială şi să fi asigurat măcar un salariu cuiva, iar el are acest back ground, fiind antreprenor, cu 130 de angajaţi.

"Mi se pare normal, dacă vrei să conduci o comunitate, să ai un back ground, ca tu, prin persoana care eşti, să poţi demonstra oamenilor că eşti capabil să îţi rezolvi problemele faţă de comunitate, să poţi să-i pui în valoare şi să investeşti banii în comunitate. Sunt omul provocărilor, mi se pare că este o nouă provocare pentru mine, o nouă provocare chiar şi pentru partid, pentru că PNL, la Reghin, va deveni o forţă, puteţi să mi-o luaţi asta ca o promisiune mare. Vă spun că vom avea majoritate în consiliu şi sunt sigur că Reghinul se va schimba în următorii 4 ani", a afirmat Toncean.

Secretarul General al PNL, Robert Sighiartău, a arătat, în cadrul manifestării, că primarii liberali au performat şi că PNL este partidul administraţiilor locale performante, iar dacă se doreşte schimbarea ţării, acest lucru trebuie făcut de jos în sus, începând din comunităţile locale.

"Venim în faţa dvs. cu o ofertă. Oferta este şi naţională, şi locală. Ne dorim să construim o Românie în care ne-ar place tuturor să trăim. Am demonstrat şi am făcut asta în comunităţile conduse de primari ai PNL, Oradea, Cluj, Arad, Sebeş, Blaj şi putem vorbi de foarte multe localităţi în care primarii noştri au performat, pentru că PNL este partidul administraţiilor locale performante. Dacă vrem să schimbăm această ţară, ţara trebuie schimbată de jos în sus, din comunităţile locale, şi aici trebuie o altă viziune (...) Avem nevoie de altă viziune în care copilaşii şi tinerii noştri să rămână aici, în localitate, asta înseamnă locuri de muncă bine plătite, locuri de joacă, infrastrucură, sistem de sănătate modern şi viabil, educaţie sănătoasă. Acestea le putem avea dacă avem un primar în fruntea comunităţii care să aibă capacitatea de a aduna comunitatea în jurul lui, apoi să atragă fonduri europene, să aibă relaţii la nivel local şi naţional. Gabi Toncean este persoana potrivită pentru ca Reghinul să redevină un oraş prosper şi performant", a declarat Robert Sighiartău.

Ministrul interimar al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a arătat că PNL doreşte să reconfirme încrederea românilor şi în alegerile locale şi că, în această primăvară, va lansa oameni care să fie demni de încrederea comunităţilor, aşa cum este şi preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, Gabriel Toncean.

"Gabriel Toncean luptă pentru un sport curat, nu numai în România, ci şi pe plan mondial. Este de admirat, de apreciat şi este de ales", a afirmat Ionuţ Stroe.

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a subliniat că o carieră politică are multe similitudini cu una sportivă.

"Şi în politică, dar şi în sport, pentru a obţine rezultate, este nevoie de mult antrenament, de ambiţie de fier şi de profesionalism. Cunoscându-l pe Gabi pot fă afirm că are toate calităţile pentru a merge la victorie. Am auzit aici că este un luptător, un învingător, dar dacă ar fi să îl caracterizez într-un singur cuvânt, mă gândesc la altruism", a spus Lucian Bode, care a dat un exemplu în care Toncean s-a implicat într-o acţiune caritabilă de strângere de fonduri pentru repatrierea unui jurnalist din judeţul Sălaj, care s-a îmbolnăvit grav în Statele Unite.

La evenimentul de lansare a candidaturii lui Gabriel Toncean au participat circa 1.000 de persoane.