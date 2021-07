PRIMA REACȚIE a viceprimarului USR îngregistrat cu amenința un director: Va pleca oricum. Nu am emoții

Ruben Lațcău, viceprimarul USR al Timișoarei, care a fost înregistrat în timp ce îl amenința pe directorul Direcției Tennice a primăriei, dându-i de înțeles că va fi demis, spune că nu are emoții că poate fi tras la răspundere pentru faptele sale. Mai mult, Lațcău e așa relaxat încât spune că unica sa problemă e ..legată de dicție!

"De când am ajuns în administrație am ajuns să îl înțeleg mult mai bine pe domnul Robu, problemele cu care s-a confruntat, oamenii cu care a lucrat și mai ales modul de învăluire a unor zbiri care i-au fost, zice-se, subordonați.

Că Chiș Culiță a ajuns, prin funcția pe care a ocupat-o, un personaj toxic pentru Timișoara, nu e nicio noutate. Lucrări fără autorizații, investiții sau reparații pe terenuri private, catarge, mutilare a spațiului verde și câte nu s-au mai strâns în cei 20 de ani cât a condus de facto întreaga dezvoltare a orașului.

De când am intrat în funcție nu am atacat nominal niciun funcționar, am făcut asta din profesionalism și respect pentru instituție. De fel sunt un tip sincer și tranșant, așa că funcționarii cu care lucrez și pe care îi coordonez știu de la mine exact ce părere am de munca lor sau de modul în care vom colabora pe viitor. Evident, aceste discuții sunt pentru mine confidențiale.

Să reorganizezi un director general titular dintr-o instituție publică e destul de complicat. Sistemul a fost construit în 30 de ani în așa fel încât funcționarii să aibă super drepturi. I-am propus dlui. Chiș de la început, pentru a evita un război care să afecteze direcția tehnică, să facă un pas în spate. Acesta a acceptat iar vreme de 3 luni de zile am așteptat să se țină de cuvânt. Nu a făcut acest lucru, ci a început să submineze din interior instituția, să o ia pe cont propriu și - să facă înregistrări.

Înregistratul conversațiilor profesionale a fost poate lucrul ce m-a șocat cel mai tare în Primăria Timișoara. O gașcă de funcționari fideli fostului primar umblă prin primărie și în ședințe cu microfoane și telefoane, poate-poate vor înregistra ceva ce scos din context să prezinte un avantaj. Să fie o monedă de schimb - cu politicianul sau, dacă nu, cu presa.

Și aici mă întorc la fostul primar. Dl. Chiș va pleca și în câțiva ani îl vor uita toți. Au fost oameni mai puternici in Primarie, plecați și apoi repede uitați. Dar mă gândesc la dl. Robu, pentru că știu că a vrut și el să îl schimbe pe Chiș Culiță la început de mandat în 2012, dar, printr-o înțelegere, dl. Chiș i-a promis că termină Pasajul Jiul în 3 luni - altfel pleacă. Pasajul nu a fost gata, dar dl. Chiș a rămas și a primit mai multă putere. Oare câte înregistrări nu are omul ăsta cu cei ce s-au perindat prin demnități în ultimii 20 de ani?

Eu unul nu am nicio emoție cu aceste înregistrări. Doar că ar trebui să-mi exersez dicția", scrie Lațcău.