Prima reacție publică a mamei judecătoarei pe care soacra primarului Cherecheș a încercat s-o mituiască

Rodica Fărcaș Hîngan, mama judecătoarei pe care a încercat să o mituiască soacra primarului Cătălin Cherecheș, neagă orice legătură sau relație prealabilă cu aceasta din urmă, conform Antena 3 CNN.

"Am văzut că se vehiculează în spațiul public tot felul de informații nefondate: că ne-am cunoscut, că suntem rude. Nu este adevărat. Nu suntem rude, nici măcar de gradul al zecelea. Nu ne cunoșteam, nici măcar din vedere. Am cunoscut-o pe doamna aici, la sediu, unde am fost căutată. Nu mi se pare normal să se abordeze persoanele pentru astfel de acțiuni care sunt în curs, iar organele competente să-și facă datoria. Este o anchetă în curs, nu comentez mai mult", a spus ea pentru Antena 3 CNN.

Claudia Gliga a abordat-o pe Rodica Fărcaș Hîngan, oferindu-i o mită de 50.000 de euro pentru ca ginerele său, condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare, tot pentru mită, să fie achitat de judecătoarea Georgiana Fărcaș Hîngan.

Mita ar fi urmat să fie disimulată într-o achiziție a unui spațiu deținut de mama judecătoarei.

Stenograme incendiare

În înregistrările obținute de procurori, Fărcaș-Hîngan o întreabă pe Gliga ce înseamnă "o pedeapsă mai blândă", așa cum ceruse interlocutoarea sa.

"Să-i dea achitare! Și asta-i oferta. Jumătate acuma, jumătate la sfârșit. Deci, voi veni cu avans. Dacă nu-i bine cât îi, schimbați cifra din față. Eu ce să zic...", spune Rodica Gliga, fără să știe că e interceptată.

Între timp, Gliga și soțul său au fost arestați pentru 30 de zile. Fiica lor, soția lui Cătălin Cherecheș, este urmărită penal pentru complicitate.

Primarul din Baia Mare a declarat public, după arestarea soacrei sale, că aceasta poate să facă "100 de ani de închisoare", pentru că nu el a trimis-o să dea mită. De asemenea, Cherecheș a sugerat că ar urma să divorțeze, dacă află că soția sa a fost implicată în această operațiune și i-a ascuns acest lucru.