Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și Ministrul Sănătății, în vizită la Centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, au verificat astăzi stadiul campaniei de vaccinare în rândul copiilor cu vârsta între 5 și 11 ani, a căror imunizare a început în țara noastră în data de 26 ianuarie a.c.

La centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor, unul dintre cele șase centre de imunizare din Capitală destinate copiilor, s-au vaccinat, în numai trei zile, aproape 300 de copii, din această categorie de vârstă. Pentru cei mici au fost amenajate două puncte speciale de vaccinare în care aceștia, însoțiți și încurajați de părinți, poți fi imunizați în siguranță.

Prezent la această acțiune, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a apreciat modul de organizare al campaniei de vaccinare de la nivelul Sectorului 4 și l-a felicitat pe medicul Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4, pentru atenția pe care o acordă sănătății. ”Felicit pe domnul primar pentru modul în care a organizat lucrurile aici la Palatul Copiilor. Eram dornic să văd un astfel de centru și mă bucur că totul se desfășoară perfect. Punctele amenajate special pentru copii arată bine și împreună cu empatia personalului medical încurajează copiii să treacă peste teama de ace. Ca medic, rog părinții să se informeze și să decidă în consecință pentru sănătatea copiilor lor”, a declarat Ministrul Sănătății.

Același mesaj de încurajare l-a transmis și edilul Sectorului 4. „Transmit un mesaj de încredere în sistemul medical românesc și în știință în general. Atât în calitate de medic, dar și în calitate de părinte, am încredere în eficiența vaccinului. Sunt convins că împreună, autorități și cetățeni, vom reuși să depășim această perioadă extrem de grea. În Sectorul 4, am pus la dispoziția oamenilor facilitățile necesare, astfel încât toți cei care vor să se vaccineze să nu întâmpine nicio greutate. Medic fiind, am încercat, împreună cu echipa mea, să suplinim lipsurile din sistemul medical, astfel că avem deja date în folosință, la spitalul Bagdasar-Arseni, o nouă unitate de primiri urgențe si o nouă secție de tratare a marilor arși. În apropiere, pe Șoseaua Olteniței, construim deja un spital de stomatologie și, pentru că suntem o comunitate tânără, vom ridica un sediu nou pentru Maternitatea Bucur, în curtea spitalului Sf. Ioan”, a declarat Daniel Băluță.

În Sectorul 4 funcționează 33 de fluxuri de vaccinare, repartizate în 3 locații: Mall Grand Arena, City Offices și Palatul Național al Copiilor. De la începutul campaniei de vaccinare din luna februarie a anului trecut și până în prezent, în aceste centre s-au vaccinat aproximativ 400.000 de persoane.