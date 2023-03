Premieră în justiția britanică: Prinţul Harry va încălca protocolul regal şi va depune mărturie într-un proces controversat

Prinţul Harry acuză trustul MGN că foloseşte tehnici ilegale pentru a obţine informaţii şi că a scris aproximativ 150 de articole despre el între 1996 şi 2011, scrie BFM TV. Harry a depus o plângere împotriva MGN în 2019. El apare alături de starul pop Elton John, cântăreaţa Cheryl şi actriţa Elizabeth Hurley printre celebrităţile britanice care au cerut despăgubiri de la trustul de presă pentru această piraterie.

Premieră în justiția britanică

Această audiere va avea loc în mai, în aceeaşi lună cu încoronarea regelui Charles III. Ducele de Sussex este primul membru al familiei regale care a depus mărturie într-un proces civil.

Scurt istoric

Membrii familiei regale au refuzat întotdeauna să se prezinte în instanţă. În 2002, prinţul Charles s-a opus participării la procesul fostului său majordom Paul Burrell, care a fost acuzat de furt. Mai recent, prinţul Andrew a soluţionat în afara instanţei o plângere împotriva lui pentru viol.

Prinţesa Anne, sora lui Charles, este singurul membru al familiei regale care a fost condamnat în instanţă: prima dată în 2001 pentru viteză şi a doua în 2002, când unul dintre câinii ei a atacat un copil.

Interceptările ilegale

Presa tabloidă britanică a fost zguduită de mai multe scandaluri legate de interceptări ilegale practicate de la începutul anilor 2000. Acestea au culminat în vara lui 2011 cu cazul News of the World, care ascultase căsuţa poştală a unei eleve de liceu dispărute şi găsite în cele din urmă moartă, Milly Dowler.



Dezvăluirile au condus la închiderea tabloidului de duminică din portofoliul magnatului media Rupert Murdoch, care a plătit 2 milioane de lire familiei lui Milly Dowler într-un aranjament amiabil.



Andy Coulson, fost redactor-şef al News of the World şi ex-consilier de comunicare al premierului David Cameron, a fost condamnat anul trecut la 18 luni de închisoare în acest dosar, fiind în prezent judecat pentru acuzaţii de sperjur în faţa unui tribunal din Scoţia.