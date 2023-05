Programul TIFF.22 va cuprinde o impresionantă selecție de cinema nordic

Programul TIFF.22 (9 - 18 iunie, Cluj-Napoca) va cuprinde o impresionantă selecţie de cinema nordic, realizată sub egida Scandinavian Films, graţie unui parteneriat în premieră între TIFF, institutele de film şi ambasadele celor cinci ţări din regiune: Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda şi Norvegia, anunţă organizatorii.

Selecţia include şi un carte blanche oferit Festivalului Internaţional de Film de la Göteborg, care vine cu o extra-recomandare pentru zece titluri din program, conform News.ro.

Suedia: „Viaţă de câine” („Dogborn”, r. Isabella Carbonell, 2022) şi „Superluna” („Hypermoon”, r. Mia Engberg, 2023).

Danemarca: „Apolonia, Apolonia” (r. Lea Glob, 2022) şi „Imperiul” (Empire, r. Frederikke Aspöck, 2023).

Finlanda: „Patru mici adulţi” („Four Little Adults”, r. Selma Vilhunen, 2023) şi „Compartimentul 6” (Compartment 6, r. Juho Kuosmanen, 2021).

Norvegia: „Lăsaţi râul să curgă” (Let the River Flow, r. Ole Giaever, 2023) şi „Munch” (r. Henrik Martin Dahlsbakken, 2023).

Islanda: „La drum cu mama” (Driving Mum, r. Hilmar Oddsson, 2022) şi „Scrisoare de la Helga” (A Letter from Helga, r. Ása Helga Hjörleifsdóttir, 2022).

Trei debuturi din Suedia ajung la TIFF. „Viaţă de câine” este povestea a doi fraţi ce se văd în situaţia de a accepta slujbe ce le pun moralitatea la grea încercare. Filmul, cu premieră la Veneţia, va genera discuţii, dar şi descoperirea talentului actoricesc al unei cântăreţe rap locale, aflată aici la primul rol. Documentarul-colaj „Ce maşinărie fantastică” („And the King Said What a Fantastic Machine”, r. Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck) e o incursiune antrenantă în istoria camerei de filmat, premiată deja la Sundance şi Berlin, iar documentarul hibrid „100 de anotimpuri” („100 Seasons”, r. Giovanni Bucchieri, 2023) va concura şi în competiţia What’s Up, Doc?. De neratat este şi „Superluna”, documentarul poetic şi personal al unei regizoare deja consacrate, care nu se teme să se chestioneze în faţa camerei de filmat, iar cireaşa de pe tort este cel mai recent film al regizorului Ruben Ostlund, „Triunghiul tristeţii” („Triangle of Sadness”, 2022), premiat cu Palme d’Or anul trecut.

Danemarca vine la TIFF cu documentare-fenomen, comedii şi filme de gen. „Apolonia, Apolonia”, câştigător al marelui premiu la IDFA, conturează timp de 13 ani portretul fascinantei artiste Apolonia Sokol, transformându-l până la final într-o minunată declaraţie de dragoste pentru creatori de orice fel. La polul opus al genului, dar asemănându-se în curaj şi aglomeraţie de culori, stă „Imperiul”, film de epocă stilizat ce spune o poveste plasată în miezul unei colonii daneze din indii. La capitolul comedii, debutul „Dinastia dulce” („The Cake Dinasty”, r. Christian Lollike, 2022), parte şi din competiţia oficială, urcă umorul la înălţimi periculoase, iar „Mame şi taţi” („Fathers and Mothers”, r. Paprika Steen, 2022) aruncă o privire caustic-jucăuşă asupra unui grup de părinţi implicaţi activ în educaţia copiilor. Tot cu părinţi, de astă dată blocaţi într-o dublă realitate ce îi multiplică şi îi forţează să ia decizii dure, este şi debutul „În oglindă” („Superposition”, r. Karoline Lyngbye, 2023).

Din Norvegia se va putea vedea Munch, filmul ce a deschis Festivalul de la Rotterdam, un puzzle ameţitor compus din patru poveşti, în patru spaţii temporale, cu patru actori diferiţi ce joacă rolul celebrului pictor. Lăsaţi râul să curgă, marele câştigător al Festivalului de la Goteborg, este povestea reală a unei manifestaţii ce a pornit în jurul unui râu şi s-a încheiat aducând o binemeritată linişte pentru populaţia sami. De la Cannes 2022 vine „Mi-e silă de mine” („Sick of Myself”, r. Kristoffer Borgli, 2022), „o satiră cu oameni groaznici care fac lucruri oribile” (The Guardian). La acestea se adaugă două debuturi care se desfăşoară ca un vis, unul într-un apartament stilat şi pe străzile unui mic orăşel din Norvegia - „Stare de fapt” („A Human Position”, r. Anders Emblem, 2022), iar celălalt în subconştientul agitat al unei tinere - „Ultima primăvară” („Sister, What Grows Where Land is Sick?”, r. Franciska Eliassen, 2022).

Islanda este reprezentată de „La drum cu mama”, povestea unui taciturn, a mamei lui proaspăt decedate şi a unuia dintre cei mai talentaţi câini-actor, plecaţi într-un road trip presărat cu umor negru, şi „Scrisoare de la Helga”, o emoţionantă poveste de dragoste plasată în fiordurile Islandei, în anii 1940, care a fost multi-premiată de Academia Islandeză de Film. „Confort nordic” („Northern Comfort”, r. Hafsteinn Gunnar Sigurosson, 2023), aventura anxioşilor din avion, deschide festivalul anul acesta, iar „Mannvirki” (2023), încadrat şi în secţiunea Smart7, este un fascinant documentar experimental ce vorbeşte despre relaţia omului cu natura prin ochii artistului şi regizorului Gustav Geir Bollason.

Din Finlanda ajunge la TIFF „Compartimentul 6”, film cu peste 20 de premii în festivaluri din toată lumea (printre care Cannes, Goteborg, Jerusalim sau Sao Paolo), o poveste pe timp de călătorie cu trenul prin Rusia, despre cum cunoşti o ţară prin oamenii ei şi cum prietenii valoroase se pot ivi în cele mai neaşteptate locuri. „Patru mici adulţi”, premiat pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de la Goteborg, e o comedie de moravuri new age, în care adulţii încearcă pe pielea lor poliamoria şi asta le ocupă tot timpul. Selecţia este completată de „Marea lovitură” („Hit Big”, r. Jukka-Pekka Valkeapää, 2022), povestea puternic alcoolizată a unui jaf ratat; „Marinarul meu iubit” („My Sailor, My Love”, 2022), cel mai recent titlu semnat de regizorul Klaus Härö, care livrează din nou o dramă ce va emoţiona până la lacrimi; şi debutul kaurismakian „În familie” („Family Time”, r. Tia Kouvo), ce concurează în competiţia internaţională.

Nici filmele clasice sau cult nu aveau cum să lipsească de la acest festin nordic. Din Suedia vom revedea „Căruţa fantomă” („The Phantom Carriage”, r. Victor Sjöström, 1921), proiectat sub formă de cineconcert. Din Danemarca vine debutul absolut al lui Lars von Trier, cu care acesta a absolvit Şcoala Naţională de Film: „Forme de eliberare” („Images of Liberation”, 1982), o dramă plasată în timpul celui de-al doilea război mondial. Horror-ul, emblematic pentru cinematografia norvegiană, „Lacul bântuit” („Lake of the Dead”, r. Kåre Bergstrøm, 1958) spune povestea unei crime vechi de 100 de ani al cărei ecou reverberează până în prezent. Islanda e prezentă cu „Povestea unei crime” („Murder Story”, r. Reynir Oddson, 1977), un film cult bizar şi bunuelian până la sânge, iar Finlanda cu capodopera naturalistă şi şocantă „Pământul e un cântec păcătos” („The Earth is a Sinful Song”, r. Rauni Mollberg, 1973), într-o copie restaurată.

Focusul Nordic se întinde şi în secţiunile conexe. În „Va urma” publicul va putea savura „Spitalul şi fantomele lui: exodul” („The Kingdom Exodus”) integral, ultimul sezon al horrorului danez regizat de Lars von Trier; primele două episode ale miniseriei islandeze „Blackport” (r. Gísli Örn Gardarsson, Björn Hlynur Haraldsson, Nina Dögg Filippusdóttir), o comedie despre pescuit şi politică, inspirată din fapte reale; şi toate cele patru episode ale satirei distopice norvegiane „Arhitecta” („The Architect”, r. Kerren Lumer-Klabbers).

Programul EducaTIFF include animaţia daneză „Zâna florilor şi trolul de piatră” („Rosa and the Stone Troll”, r. Karla Holmbäck, 2023), comedia finlandeză „Familia Tărăboi” („The Hullabaloos!”, r. Reetta Huhtanen, 2022), şi un teen movie norvegian, „Regina dansului” („Dancing Queen”, r. Aurora Gossé, 2023), povestea unei fete care se înscrie la un concurs de dans pentru a cuceri un băiat.