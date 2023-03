Proteste violente în Grecia! Mii de oameni şi-au strigat furia în faţa parlamentului elen: 'Jos guvernele asasine' / VIDEO

Circa 7.500 de persoane, potrivit poliţiei, şi-au strigat duminică furia în faţa parlamentului din Atena, după catastrofa feroviară din Grecia, soldată cu 57 de morţi şi care este pusă pe seama unei erori umane, dar şi a neglijenţelor pe calea ferată elenă, transmite AFP, conform AGERPRES.

Clashes erupt in Athens while thousands protest the #Greecetraincrash putting the blame on the government. #Greece pic.twitter.com/w4CUjjpjmN