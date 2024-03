PSD face noi racolări în rândul primarilor. Patru edili și doi viceprimari au trecut la social-democrați. 'Aici mă simt ca casă'

PSD Argeș a anunțat, într-un cadru festiv, venirea la PSD a unor „aleși locali performanți”.

„S-au alăturat echipei PSD Argeș: Cosmin Ștefan – primar al comunei Hîrtiești, Dumitru Drăgușin – primar al comunei Uda, Alecu Buicea – primar al comunei Căldăraru, Florin Iordache – primar al comunei Brăduleț, Gelu Tofan – viceprimar al municipiului Pitești, Ana Stan – consilier municipal Pitești, Tiberiu Irimia – consilier municipal Pitești și Valerică Spirea – viceprimar al comunei Poiana Lacului”, a anunțat la Pitești Ion Mînzînă, președintele PSD Argeș.

”Le urez tuturor ”Bine ați venit!” și vă asigur că astfel de momente vor mai urma! Mă bucur că au intrat în familia PSD oameni gospodari cu care am lucrat bine de-a lungul timpului. Noi suntem pregătiți pentru alegerile locale pe care cu siguranță le vom câștiga!”, a declarat Ion Mînzînă.

Primar: Singura garanție este PSD

Noi edili intrați în PSD s-au declarat foarte mulțumiți de alegerea făcută.

”Am venit în PSD cu toată încrederea. Mă simt ca acasă aici!”, spune Alecu Buicea.

”Am făcut un pas foarte important astăzi. Am aderat la cel mai mare partid din România și am venit alături de o #echipă puternică și închegată. Am convingerea că PSD va câștiga alegerile din Argeș!”, afirmă la rndul său Florin Iordache.

”La Poiana Lacului vreau să dăm comunei valoarea pe care o merită. Iar singura garanție în acest sens este echipa PSD”, a spus și Valerică Spirea.

Tot astăzi nu mai puțin de patru primari din județul Giurgiu au trecut de la PNL la PSD.

Racolările continuă însă de ambele părți, PSD și PNL luând unii de la alții primari, viceprimari sau consilieri.