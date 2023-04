Puştiul minune care a uimit Europa - Toți sunt cu ochii pe el, dar a fost uitat de FRF - Ce spune tatăl fotbalistului

Povestea lui Giacomo Ambrosio Paul a fost intens mediatizată în urmă cu câțiva ani. Tânărul fotbalist (16 ani) a devenit unul dintre cei mai cunoscuți juniori din Europa, potrivit sportbull.ro.

A intrat în atenția unor cluburi de renume sau a unor foști internaționali germani care au școli de fotbal, dar a fost complet uitat de cei din țara sa.

Toți sunt cu ochii pe el, dar a fost uitat de FRF

Giacomo Ambrosio Paul a început fotbalul la vârsta de 9 ani și a jucat la ASU Poli. După trei ani a fost chemat să dea probe la Real Madrid, unde a lăsat o impresie bună. După o săptămână a revenit la Timișoara, însă nu s-a gândit niciodată că nu-și va mai găsi locul la echipă.

Părinții au luat imediat o decizie radicală.

„El mereu a fost titular. Marca multe goluri. După ce ne-am întors din Spania s-a întâmplat ceva. Nu a mai fost lăsat să joace, stătea pe banca de rezerve. L-am sunat pe antrenor și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Dacă are minusuri, dacă pot să fac ceva. Doream să merg cu el să se pregătească separat la un club privat, dacă era cazul. Mi s-a răspuns că nu se știe ce minusuri are. Verdictul era dat. Nu știu de ce, dar este clar. Au vrut să-i taie aripile. Atunci băiatul a trecut prin momente grele. iar noi am decis să plecăm din țară. Pentru el ne-am mutat în Germania”, ne-a povestit tatăl fotbalistului.

Puştiul minune care a uimit Europa

Giacomo Ambrosio Paul a dat probe la mai multe echipe de renume. A fost chemat și la academia Hoffenheim și Eintracht Frankfurt.

În prezent este legitimat la SGV 1883 Victoria Nürnberg Fürth, o echipă satelit care formează jucători pentru FC Nürnberg și Greuther Fürth (formații din Liga 2) și alte cluburi din Germania.

Inițial, atunci când a ajuns în Germania, românul a fost inclus în prima echipă a celor de la Nürnberg, dar pentru că nu știa limba germană a fost trimis la Academia de Fotbal cu care clubul colaborează, acolo unde antrenor era Fabio Marzocca.

În 2021, Giacomo a fost împrumutat la o academie din Elveția pentru a putea participa la turneul Ravenna Top Cup. Acolo, Giacomo Ambrosio Paul s-a întâlnit cu fratele lui Youssoufa Moukoko, alături de care a făcut echipă.

La acel turneu, juniorul a a făcut un gest emoționant. S-a fotografiat cu tricoul celor de la CSC Dumbrăvița, clubul unde a jucat după ce a plecat de la ASU Timișoara. Giacomo le-a dezvăluit apropiaților că mereu va purta acel tricou în bagaj în semn de mulțumire pentru Călin Mada și Adrian Ștefan, cei care l-au ajutat după ce a fost forțat să plece de la ASU.

Giacomo Ambrosio Paul, mediatizat pe paginile legendarilor Lothar Matthäus și Gerd Müller

În urmă cu aproape un an, tânărul a fost remarcat în partide amicale susținute de echipa sa la academia unor jucători legendari precum Lothar Matthäus și Gerd Müller. Chiar și acum, poza lui Giacomo a rămas pe pagina de socializare.

Foto. Gerd Müller Stadion Nördlingen

De asemenea este și primul junior din Europa a cărui poveste a apărut într-un ziar din Italia, într-un articol în care este menționat și Cristiano Ronaldo.

Deși a fost în vizorul unor cluburi importante, jucătorul român nu a fost contactat de nimeni din România pentru loturile de juniori.

„Nu l-au luat în calcul niciodată”

„Nemții mi-au spus că ei nu au avut un junior U15 atât de mediatizat ca fiul meu. Și totuși, niciodată nimeni din România nu ne-a contactat. Nu l-au luat în calcul. Există mulți juniori buni, dar aceștia nu sunt chemați la loturi. Așa cum a pățit el în România, pățesc mulți. Astfel, copii talentați ajung să renunțe la sport.

În România după ce împlinesc 16 ani se rupe ceva. Cei care au cunoștințe, bani sunt ajutați, iar ceilalți nu-și mai găsesc locul și renunță. Cedează psihic când văd nedreptățile care se fac. Sunt convocați jucători care stau mai mult pe banca de rezerve, iar cei talentați, dar fără susținere, nu sunt băgați în seamă.

Giacomo știe mai mulți foști colegi care s-au lăsat de fotbal. Ce a pățit el, pățesc foarte mulți”, a mai spus tatăl lui Giacomo.

„Nu ne-am gândit niciodată să se îmbogățim”

Tatăl fotbalistului speră ca fiul său să ajungă un fotbalist de renume și l-a învățat încă de mic cum să-și aleagă echipa unde va juca.

„Mereu i-am spus. Banii nu sunt cei mai importanți. Trebuie să aleagă să joace la o echipă bună. Importantă este cariera, apoi banii. Nu ne-am gândit niciodată să se îmbogățim”, a mai spus tatăl sportivului.

Giacomo Ambrosio Paul ar putea intra în vederile Federației Italiene de Fotbal pentru loturile de junior și atunci FRF ar putea rata șansa de a-l mai putea convoca.